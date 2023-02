Tagesschau: So aktualisiert die App wieder

Kurze Service-Meldung für alle die hier regelmäßig mitlesen und auf ihren Geräten gerne die offizielle Applikation der Tagesschau einsetzen. Diese lässt sich schon seit einigen Versionsnummern nicht mehr mit Hilfe der gewohnten Pull-to-Refresh-Geste aktualisieren.

Das Problem ist bekannt

Zwar lässt sich der Startbildschirm nach wie vor problemlos nach unten ziehen und fördert dabei auch die rotierende Reload-Animation zu Tage, fast immer werden anschließend jedoch gleichbleibende Inhalte angezeigt.

Ein Problem das dem Team der Tagesschau bereits bekannt ist – eines der kommenden Updates soll hier Hand anlegen und die gewohnte Funktion zurückbringen. Bis dahin gibt es jedoch einen empfehlenswerten Workaround, der den forcierten Neustart der Nachrichten-App über das Herauswischen dieser aus der Multitasking-Ansicht von iOS, überflüssig macht. Ein Handgriff, den sich viele Nutzer der Tagesschau-App seit dem Auftreten des Bugs angewöhnt haben.

Erneut auf „News“ tippen

So lässt sich oben links in der Tagesschau-App auf den Auswahl-Reiter „News“ tippen, was dazu führt, dass die App die aktuellsten Startbildschirm-Inhalte erneut lädt und anzeigt. Überhaupt empfehlen wir die Tagesschau-App in den Einstellungen so zu konfigurieren, dass die Startseite nicht den Bereich „Top“ sondern immer den Bereich „News“ zeigt.

Die Einführung der videobasierten Top-Übersicht war eine Konzession an die Zeitungsverleger, die der Tagesschau-App die Verbreitung von zu vielen Textinhalten vorwarfen. Im Anschluss an den langjährigen Streit, führte die tagesschau-App dann die Video-Ansicht ein, animiert hier mitunter aber auch Standbilder und produziert so Bewegtbilder mit minimaler Nachrichtendichte.

DLF24: Im Textformat und zum Hören

Neben der Tagesschau-App auf dem ersten Homescreen unseres iPhones abgelegt: Die DLF-Nachrichten, die mit deaktivierter Bildansicht so kompakt und übersichtlich sind, wie die ebenfalls hervorragende Nachrichten-Webseite des Deutschlandfunks. DLF24.de. Hier fehlt uns eigentlich nur noch ein Darkmode.