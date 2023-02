„Visuelles Nachschlagen“: Zusatz-Bildinfos in Apple Fotos und Safari

Vor rund einem Jahr hat Apple mit iOS 15.4 die Funktion „Visuelles Nachschlagen“ in sein Betriebssystem für Mobilgeräte integriert. Bei Verfügbarkeit werden damit in der Fotos-App und auch in Safari zusätzliche Informationen zu Bildern beziehungsweise den darauf erkannten Objekten angezeigt.

Der Apple Support will nun mit einem neu veröffentlichten und unten von uns eingebetteten Video nochmal an die Verfügbarkeit von „Visuelles Nachschlagen“ erinnern. Die Funktion macht sich durch einen zusätzlichen Stern an der Info-Taste in der Fotos-App und Safari verfügbar. Wird dieses Symbol angezeigt, so lassen sich ergänzende Informationen zu den Bildinhalten abrufen, die auf Apples „Siri-Wissen“ basieren beziehungsweise aus sonstigen Quellen aus dem Internet bezogen werden.

Antippen für weitere Infos

Während die Info-Taste in der Fotos-App ihren festen Platz direkt in der Menüleiste unter dem Bild hat, müsst ihr in Safari einen Schritt weiter gehen, und die Nachschlagen-Funktion des Browser bemühen. Haltet hier den Finger auf das betreffende Bild gedrückt, im folgenden Ausklappmenü seht ihr dann die Option „Nachschlagen“ und daneben das Info-Symbol, das sofern zusätzliche Informationen verfügbar sind, mit einem zusätzlichen Stern gekennzeichnet ist.

Sowohl in der Fotos-App als auch in Safari sorgt das Antippen des Info-Symbols dafür, dass die erkannten Objekte auf dem jeweiligen Foto markiert werden. Beispielsweise signalisiert ein Pfotensymbol, dass zusätzliche Informationen zu einem abgebildeten Tier bereitstehen und ein Blattsymbol weist auf ergänzende Informationen zu einer Pflanze hin. Diese Symbole könnt ihr dann jeweils antippen, um die erweiterten Informationen abzurufen.

Die Apple-Funktion „Visuelles Nachschlagen“ ist neben Deutsch auch in verschiedenen englischsprachigen Ländern sowie auf Französisch, Italienisch, Spanisch und Japanisch verfügbar.

So verwendest du Visual Look Up auf dem iPhone