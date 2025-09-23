Leistungserweiterung für Auto-Assist-Abo
Tado erweitert seine Heizungssteuerung um KI-Funktionen
Der Smarthome-Anbieter Tado hat mit AI Assist ein überarbeitetes Abo-Modell für seine Heizungssteuerung vorgestellt. Die Funktion soll es ermöglichen, Heizprozesse nicht nur automatisiert, sondern mithilfe von künstlicher Intelligenz in Echtzeit zu optimieren. Ziel der Neuerung sei es, den Energieverbrauch zu senken, Kosten zu reduzieren und gleichzeitig den Komfort zu erhöhen.
Bei dem neuen Angebot handelt es sich genau genommen um eine Erweiterung für das bestehende Auto-Assist-Abo von Tado, die für bestehende Auto-Assist-Nutzer von Tado X automatisch und ohne Aufpreis verfügbar ist. Für Kunden von Tado V3+ stehen weiter die bisher schon vorhandenen Auto-Assist-Optionen zur Verfügung.
Mehr Funktionen für Tado Auto Assist
Schon bisher konnten Nutzer von Tado ihre Systeme mit Funktionen wie Geofencing und Fenster-Offen-Erkennung automatisieren. AI Assist soll dies um adaptive Lernmechanismen ergänzen. Das System analysiere das Heizverhalten und die baulichen Eigenschaften eines Raums und passe die Steuerung entsprechend an. Prognosen sollen zudem erlauben, Wohnungen rechtzeitig vor der Ankunft der Bewohner vorzuheizen.
Ergänzend soll eine Funktion namens Energy IQ detailliert aufzeigen, wie und wo Energie verbraucht wird. Ein Urlaubsmodus biete die Möglichkeit, den Heizbetrieb auch während längerer Abwesenheiten anzupassen.
Nach Angaben des Unternehmens wurde AI Assist mit anonymisierten Heizungsdaten aus rund einer Million vernetzter Haushalte entwickelt. Dabei seien über einen Zeitraum von 15 Jahren mehr als 120 Milliarden Betriebsstunden ausgewertet worden.
Tado AI Assist ist ab sofort für Nutzer von Tado X verfügbar. Die Kosten liegen bei 29,99 Euro pro Jahr oder 3,99 Euro pro Monat.
Apple Home hat mit iOS 26 vergleichbare Optionen an Bord
Angesichts der Ankündigung haben wir bei Tado nachgefragt, wie sich AI Assist im Vergleich zu der mit iOS 26 eingeführten Temperatursteuerung „Adaptive Temperature“ von Apple Home positioniert, die ebenfalls Funktionen wie die Heizungssteuerung in Abhängigkeit von äußeren Bedingungen oder der Anwesenheit von Personen verspricht. Eine Unternehmenssprecherin dazu gegenüber ifun.de:
Wir stehen dazu aktuell mit Apple im Austausch und sind ebenfalls gespannt darauf, die neue Adaptive Temperature-Funktion von Apple auszuprobieren. Derzeit ist weder für Nutzer noch für uns klar, wie sie aktiviert wird und mit welchen Thermostaten sie kompatibel sein wird.
Entwickler: tado°
Laden
Legacy Nutzer sind wohl raus. Sehe nichts dergleichen in der App.
Irgendwie müssen sie ja ihre neue Hardware an die Leute bringen.
Gibt es eine Alternative zu dem Abomodell von tado? Ich finde das schon ziemlich teuer im Jahr.
Thermostate mit lokalen zugriffsrechten und dann sich die benötigten funktionen in HomeAssistant erstellen
Man kann alle Features des Abos auch über HomeKit und/oder Home Assistant kostenlos nachbauen.
Das ist tado natürlich nicht recht, daher haben sie angekündigt, die API Zugriffe soweit zu beschränken, dass das nicht mehr praktikabel möglich ist.
Wenn Tado da einen Riegel vorschiebt, kommen unsere Thermostate weg.
Die Fenster-offen-Erkennung kann man nicht nachbauen, oder? Ich finde es ziemlich frech, diese Funktion an ein Abo zu koppeln. Ist doch eine lokale Funktion innerhalb des Thermostats.
Und ja – die Fenster-offen-Erkennung erscheint mir bei tado sehr unzuverlässig.
Ich habe die Thermostate per Matter in Home Assistant eingebunden. Alle Steuerungen hiermit ( und Better Termostat in HaCS/ HA) dafür benötige ich die API von Tado nicht. Automationen (inklusive guter Fenstererkennung) laufen dann einzeln komplett über Home Aissitant, zusätzlich sind die Thermostate über Matter / HomeAssistant in Apple HomeKit verfügbar
Ich schaue mich grad nach einem lokalen Anbieter um. Werde nichts mehr von Tado kaufen.
Die Tado X kannst du doch prinzipiell lokal über Matter steuern?
Als Kunde ab der v2, dann v3+ und nun Tado X sind die neuen Abo Funktionen scheinbar weiterhin enthalten. Sehr nice!
In der FAQ heißt es dazu man müsse ein speziellen Angebot über den Newsletter kaufen um Auto Assist auch mit Tado X weiterhin kostenlos nutzen zu können. Hast du etwa einfach irgendwo ein X gekauft und mit dem bestehenden Account gekoppelt und nun weiterhin alles kostenlos?
Habe einige Tado Thermostate (die alte Version) im Haus und bin grundsätzlich relativ zufrieden damit (habe kein Abo). Was mich stört ist die knappe Funkreichweite und vor allem die nicht vorhandenen Fensterkontakte. Die Software-Fensteröffnungserkennung funktioniert mehr als unzuverlässig.
Gibts da eine sinnvolle Lösung bzw. gibt es Thermostate die ihr empfehlen könnt?
In einem Zimmer habe ich einen Stellantrieb von Eve. Funktioniert sehr gut, nur ist die Software total unübersichtlich um umständlich. Dafür aber mit Fensterkontakt…
Warum wird immer noch Tado von euch hier so beworben. Die führen Kunden am Nasenring herum und ihr feiert es quasi.
tado is durch.
das abo ist frech und jetzt mit den einschränkungen in der api werden die alle verkauft. sonoff+homeassistant it is.
Suche aktuell Thermostate! Welche ohne Abo und Matter für Apple könnt ihr empfehlen?
Switchbot hat mittlerweile auch Thermostatköpfe im Angebot.
Ich hab durch die ominöse Abo Politik, und wie das für alte Bestandskunden gelaufen ist keine Lust mehr auf das Unternehmen. Ich beziehe aktuell auch Strom über die, aber das wird sich auch ändern. Und ich würde meine alten Thermostate nicht auf deren neue System upgraden, sondern mich nach Alternativen ohne Abo umschauen.
mimimi
War mit der Qualität und Design sehr zufrieden. Steuerung bisher hauptsächlich via Home Assistant, aber das wird jetzt per API faktisch abgeschaltet. Die alten Tados werden wohl bei eBay landen und durch irgendwas lokales (zigbee, matter) ersetzt. Schade, hätte tado gerne weiter genutzt…
Schade dass es mit meinen nicht-X Thermostaten nicht geht. Hätte ja glatt Münzen bei Tado dafür eingeworfen während der Heizperiode, dann halt nicht \_(ツ)_/
Seit Tado die API Zugriffe begrenzt hat, bin ich auch auf der Suche nach Alternativen.
Fenster offen Erkennung via Kontaktsensor und kostengünstige Offsetanpassung über Home Assistent sind nur noch mit Abo möglich! Das muss sich erstmal amortisieren!
Witzig, keine Funktion hinzugekommen, und jetzt heißt es einfach nur AI.
Noch immer ist das Ding aber zu blöd, verschiedene Räume verschiedene Nutzern zu zu ordnen. Es kann doch nicht so schwierig sein, Räume unterschiedlich zu steuern, wenn unterschiedliche Personen das Haus verlassen oder betreten. Tado hört einfach nicht auf seine Kunden.
Ich hab erst mal nur ein einziges Tado X Heizkörper-Thermostat gekauft und bin damit sehr zufrieden.
Aber die ABO Politik und die miserable Unterstützung und Blockierung von Drittplattformen halten mich davon ab, weitere zu kaufen.