Sind die Voraussetzungen erfüllt?

5G bei der Apple Watch: Telekom-Kunden klagen über Probleme
Die neuen Modelle der Apple Watch sind in der Lage, 5G-Verbindungen zum Mobilfunknetz aufzubauen. Die nötigen Voraussetzungen hierfür sind in Deutschland bislang aber nur im Netz der Telekom gegeben. Und auch hier läuft noch nicht alles glatt. Inzwischen haben wir einige Hinweise auf Probleme im Zusammenhang mit dieser Funktion erhalten. Die Ursache könnte sich einfach beheben oder zumindest klären lassen.

Wir haben bereits in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3 und die Apple Watch SE 3 grundsätzlich in der Lage sind, über das 5G-Netz zu kommunizieren.

Allerdings würden Standardverbindungen über 5G nicht nur die Technik der Uhren in bestimmten Situationen überlasten, sondern sich vor allem auch extrem negativ auf die Akkuleistung der Geräte auswirken. Daher nutzen die 5G-Verbindungen der Uhr ein Verfahren namens RedCap (Reduced Capability), das speziell für Geräte wie Smartwatches, Sensoren oder smarte Kameras mit 5G konzipiert wurde und deren Leistungsfähigkeit auch dann erhalten soll, wenn sie keinen großen Akku oder nur eine geringe Anzahl von Antennen haben.

RedCap wird in Deutschland bislang nur bei der Telekom angeboten und ist Teil des weltweiten 5G-Standards. Das Verfahren ist allerdings nur in 5G-Standalone-Netzen (5G+) möglich.

Ist 5G+ bei euch verfügbar?

Diese Voraussetzung kann die erste Hemmschwelle beim Aufbau von 5G-Verbindungen mit der Apple Watch sein. Prüft also über diese Webseite der Telekom, ob am ausgewählten Ort tatsächlich auch 5G+ möglich ist. Man muss dazu die Kartenansicht vergrößern und eine konkrete Position auswählen. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Empfang innerhalb von Gebäuden deutlich schlechter sein kann.

Die Nutzung von 5G mit der Apple Watch setzt zudem einen aktuellen MagentaMobil-Tarif auf dem Stand vom August 2024 voraus. Verbindet sich eine kompatible Apple Watch mit dem Mobilfunknetz der Telekom, wird die 5G-Unterstützung anhand von deren IMEI-Nummer normalerweise automatisch erkannt und in der Folge die Funktion aktiviert. Hier scheint es allerdings vorgekommen zu sein, dass dieser Prozess fehlschlägt und die Funktion manuell zugeschaltet werden muss. Hierfür müsst ihr dann den Kundendienst des Providers kontaktieren – wir drücken die Daumen.
  • Geht einwandfrei bei mir – 5G – Telekom. Akku ist super auf der AW Ultra 3

    • Kannst du schon in etwas sagen wie lange der Akku in der Realität hält ? Wenn möglich mit welche Nutzung .
      Danke

      • Ich hab von vielen gehört dass sie 3-4 Tage auskommen. Mit meiner Ultra 1 sinds 2,5 Tage bei 1h Sport pro Tag.

      • Um das valide zu sagen, ist die Uhr ja noch nicht lange genug verfügbar.
        Meine U3 kam Freitag (19.09.) Nachmittag:
        Zunächst vollgeladen. Dann hatte ich sie am Sonntag (21.09.) späten Nachmittag leer. Absichtlich, um den nächsten Ladezyklus zu starten. Extra Mobilfunk (Vodafone) eingeschaltet und Musik (ohne Ton) im Dauerlauf gehabt.
        Die zweite Vollladung dann also Sonntagabend (21.09.).
        Jetzt (23.09.) hat sie aktuell (10:50 Uhr) 57% Akku.
        Ich nutze sie zum Schlaftracking und zum Sport (Rennrad Outdoor/Indoor ca. 1-2h). Im Alltag habe ich Mobilfunk aus.
        Ich bin begeistert vom Akku.
        Gut, ich komme auch von einer Series 4 mit 72% Kapazität. ;-)

  • Puh, bin ich froh, nicht zugeschlagen zu haben. 5G SA soll bei der Telekom ja ultra problematisch sein (siehe Reddit).

  • Mal ganz dumm gefragt – warum brauche ich 5G auf meiner Uhr?
    Sonderlich energiesparend scheint es ja nicht zu sein. Und die paar Daten, die auf meiner Uhr landen …
    Telefonieren (im Notfall) ging bisher auch schon gut genug.
    Also, helft mir aus, wozu?

  • Und bei VF gibt’s das ja gar nicht bis auf Weiteres. Schon eine sehr schwache Nummer das ganze Thema. Kann man nur hoffen, dass das relativ schnell zu einem Standard wird…

  • Ist es dann auch gar nicht erst möglich sich ins 4G-Netz einzuloggen? zB die eSim von der Ultra2 auf Ultra3 übertragen und dann trotzdem telefonieren können?

  • Keine Probleme meinerseits mit der neuen Ultra im 5G+ Netz … aber kann natürlich von Standort zu Standort variieren.

  • Schaltet die Uhr zurück auf LTE wenn kein 5G verfügbar ist oder hast du dann kein Netz?

  • Ist bei 5G+ eigentlich schon die Telefonie verfügbar?
    Also während einer 5G+ Verbindung! Da wird doch bestimmt immer noch auf 5G oder lte zurück geschaltet zum telefonieren?

  • Müsste 5G-SA nicht auch im O2-Netz verfügbar sein? Also mein iPhone hat’s auf jeden Fall. Oder wird das für die Watch eSIM nicht angeboten?

