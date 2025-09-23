5G bei der Apple Watch: Telekom-Kunden klagen über Probleme

Die neuen Modelle der Apple Watch sind in der Lage, 5G-Verbindungen zum Mobilfunknetz aufzubauen. Die nötigen Voraussetzungen hierfür sind in Deutschland bislang aber nur im Netz der Telekom gegeben. Und auch hier läuft noch nicht alles glatt. Inzwischen haben wir einige Hinweise auf Probleme im Zusammenhang mit dieser Funktion erhalten. Die Ursache könnte sich einfach beheben oder zumindest klären lassen.

Wir haben bereits in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3 und die Apple Watch SE 3 grundsätzlich in der Lage sind, über das 5G-Netz zu kommunizieren.

Allerdings würden Standardverbindungen über 5G nicht nur die Technik der Uhren in bestimmten Situationen überlasten, sondern sich vor allem auch extrem negativ auf die Akkuleistung der Geräte auswirken. Daher nutzen die 5G-Verbindungen der Uhr ein Verfahren namens RedCap (Reduced Capability), das speziell für Geräte wie Smartwatches, Sensoren oder smarte Kameras mit 5G konzipiert wurde und deren Leistungsfähigkeit auch dann erhalten soll, wenn sie keinen großen Akku oder nur eine geringe Anzahl von Antennen haben.

RedCap wird in Deutschland bislang nur bei der Telekom angeboten und ist Teil des weltweiten 5G-Standards. Das Verfahren ist allerdings nur in 5G-Standalone-Netzen (5G+) möglich.

Ist 5G+ bei euch verfügbar?

Diese Voraussetzung kann die erste Hemmschwelle beim Aufbau von 5G-Verbindungen mit der Apple Watch sein. Prüft also über diese Webseite der Telekom, ob am ausgewählten Ort tatsächlich auch 5G+ möglich ist. Man muss dazu die Kartenansicht vergrößern und eine konkrete Position auswählen. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Empfang innerhalb von Gebäuden deutlich schlechter sein kann.

Die Nutzung von 5G mit der Apple Watch setzt zudem einen aktuellen MagentaMobil-Tarif auf dem Stand vom August 2024 voraus. Verbindet sich eine kompatible Apple Watch mit dem Mobilfunknetz der Telekom, wird die 5G-Unterstützung anhand von deren IMEI-Nummer normalerweise automatisch erkannt und in der Folge die Funktion aktiviert. Hier scheint es allerdings vorgekommen zu sein, dass dieser Prozess fehlschlägt und die Funktion manuell zugeschaltet werden muss. Hierfür müsst ihr dann den Kundendienst des Providers kontaktieren – wir drücken die Daumen.