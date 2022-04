tado „Energy IQ“ soll jetzt Heizkosten vorhersagen

Die Neuerung steht zunächst im Rahmen des „Energy IQ“-Skills von tado zur Verfügung und soll in den kommenden Monaten per Update auch für weitere tado-Nutzer bereitgestellt werden.

tado°s Kostenvorhersage Feature ist die erste Lösung, die eine greifbare Verbindung zwischen dem Heizverhalten und den tatsächlichen Energiekosten schafft. Dabei werden die Temperatur- und tado°-App-Einstellungen mit Daten des Strom- oder Gaszählers gefüttert sowie mit speziell für dieses Feature entwickelten Algorithmen verknüpft. tado° Nutzer müssen sich so keine Gedanken darüber machen, wie hoch die jährliche Heizkostenabrechnung ausfallen wird. Denn auf Basis der eingespeisten Daten zeigt tado° eine Kostenvorhersage für den aktuellen Monat an.

