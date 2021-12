tado° startet „Energy IQ“: Für Heizkosten nach Wunsch

Im einem ersten Schritt wird tado° hier die Live-Anzeige der genauen Heizkosten einführen, die sich jederzeit anzeigen lassen. Mit der nächsten Erweiterung der „Energy IQ“-Option soll dann die Anpassung an ein selbst gewähltes Budget möglich werden. Zudem wird die „Energy IQ“-Option vorgenommene Änderungen an der Temperatur-Automatik umgehend darstellen. Wird etwa die Geofencing-Funktion ausgeschaltet, ist deren Einfluss auf die Kosten umgehend sichtbar.

Diese wird schrittweise in der offiziellen tado°-Applikation zur Verfügung gestellt und soll die tatsächlich anfallenden Heizkosten exakt abbilden, so das Nutzer in der Lage sein werden ihre Heizverhalten einem konkreten Budget anzupassen.

