MagFlow Air und MagFlow Pro: Neues iPhone-Zubehör von UGREEN

UGREEN bringt mit dem Magflow Pro ein neues kabelloses Ladepad für iPhones auf den Markt, das neben der magnetischen Ausrichtung auch ein integriertes Kühlsystem bietet. Ziel ist es, die beim Laden entstehende Wärme zu reduzieren und so eine gleichbleibende Ladeleistung zu ermöglichen.



Das Ladepad kombiniert mehrere Kühlmethoden. Eine thermoelektrische Einheit senkt die Temperatur direkt an der Auflagefläche, während ein kleiner Lüfter die entstehende Wärme abführen soll. Zusätzlich sorgt eine Glasoberfläche für direkten Kontakt zum Smartphone. Laut Hersteller soll sich die Temperatur so innerhalb weniger Sekunden spürbar reduzieren lassen.

Nutzer können den Lüfter bei Bedarf deaktivieren, etwa wenn ein geräuscharmer Betrieb gewünscht ist. Mit aktiver Kühlung erreicht das Ladepad eine Ladeleistung von bis zu 25 Watt bei neueren iPhone-Modellen, sofern diese die aktuelle Qi2-Spezifikation unterstützen. Das Magflow Pro kostet 49,99 Euro. Zum Vergleich: Das im August vorgestellte, reguläre MagFlow Ladepad wird aktuell für 32,99 Euro angeboten.

Powerbank mit Qi2 und integriertem Kabel

Parallel stellt UGREEN mit der MagFlow Air eine kompakte Powerbank vor, die ebenfalls auf die magnetische Qi2-Technologie setzt. Das Zubehör richtet sich an Nutzer, die ihr iPhone unterwegs kabellos laden möchten, ohne zusätzlich ein separates Kabel mitzuführen.

Die Powerbank bietet eine Kapazität von 10.000 mAh und ist mit rund 1,4 Zentimetern vergleichsweise flach gebaut. Über die magnetische Rückseite wird das iPhone ausgerichtet und mit bis zu 15 Watt geladen. Zusätzlich steht ein integriertes USB-C-Kabel zur Verfügung, das kabelgebundenes Laden mit einer Leistung von bis zu 30 Watt ermöglicht und zugleich als Trageschlaufe dient.

Im Inneren kommen laut Hersteller Batteriezellen zum Einsatz, die durch Temperatursensoren überwacht werden. Eine automatische Steuerung verteilt die Ladeleistung so, dass Überhitzung vermieden wird. Die Kombination aus Metallrahmen und gummierter Ladefläche soll zudem für eine stabile Positionierung sorgen.

Beide Produkte setzen auf den neuen Qi2-Standard, der eine präzisere Ausrichtung und effizientere Energieübertragung ermöglichen soll.