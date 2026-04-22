Ladepad mit Kühlung und eine flache Powerbank
MagFlow Air und MagFlow Pro: Neues iPhone-Zubehör von UGREEN
UGREEN bringt mit dem Magflow Pro ein neues kabelloses Ladepad für iPhones auf den Markt, das neben der magnetischen Ausrichtung auch ein integriertes Kühlsystem bietet. Ziel ist es, die beim Laden entstehende Wärme zu reduzieren und so eine gleichbleibende Ladeleistung zu ermöglichen.
Das Ladepad kombiniert mehrere Kühlmethoden. Eine thermoelektrische Einheit senkt die Temperatur direkt an der Auflagefläche, während ein kleiner Lüfter die entstehende Wärme abführen soll. Zusätzlich sorgt eine Glasoberfläche für direkten Kontakt zum Smartphone. Laut Hersteller soll sich die Temperatur so innerhalb weniger Sekunden spürbar reduzieren lassen.
Nutzer können den Lüfter bei Bedarf deaktivieren, etwa wenn ein geräuscharmer Betrieb gewünscht ist. Mit aktiver Kühlung erreicht das Ladepad eine Ladeleistung von bis zu 25 Watt bei neueren iPhone-Modellen, sofern diese die aktuelle Qi2-Spezifikation unterstützen. Das Magflow Pro kostet 49,99 Euro. Zum Vergleich: Das im August vorgestellte, reguläre MagFlow Ladepad wird aktuell für 32,99 Euro angeboten.
Powerbank mit Qi2 und integriertem Kabel
Parallel stellt UGREEN mit der MagFlow Air eine kompakte Powerbank vor, die ebenfalls auf die magnetische Qi2-Technologie setzt. Das Zubehör richtet sich an Nutzer, die ihr iPhone unterwegs kabellos laden möchten, ohne zusätzlich ein separates Kabel mitzuführen.
Die Powerbank bietet eine Kapazität von 10.000 mAh und ist mit rund 1,4 Zentimetern vergleichsweise flach gebaut. Über die magnetische Rückseite wird das iPhone ausgerichtet und mit bis zu 15 Watt geladen. Zusätzlich steht ein integriertes USB-C-Kabel zur Verfügung, das kabelgebundenes Laden mit einer Leistung von bis zu 30 Watt ermöglicht und zugleich als Trageschlaufe dient.
Im Inneren kommen laut Hersteller Batteriezellen zum Einsatz, die durch Temperatursensoren überwacht werden. Eine automatische Steuerung verteilt die Ladeleistung so, dass Überhitzung vermieden wird. Die Kombination aus Metallrahmen und gummierter Ladefläche soll zudem für eine stabile Positionierung sorgen.
Beide Produkte setzen auf den neuen Qi2-Standard, der eine präzisere Ausrichtung und effizientere Energieübertragung ermöglichen soll.
Ich kann nur von dem Akku ab raten.meiner ist nach dem laden dick geworden und der Kundendienst schreibt dazu,leider außerhalb der Garantie,es waren 6 Monate drüber!
Wie kann denn ein neues Gerät schon 6 Monate alt sein wenn es gerade rauskommt? Oder habe ich da etwas übersehen?
Mir ging es um den Vorgänger!
Nach 6 Monaten hast du immer noch Gewährleistung und der Verkäufer muss den Beweis zur Ursache erbringen. Erst nach einem Jahr (Deutsches Verbraucherrecht) tritt die Beweislastumkehr ein und du musst nachweisen.
Nein Akkus haben normalerweise immer nur 6 Monate.
Das wäre wenn dann eher ein Fall für Kulanz des Herstellers …
Bei Amazon neu bestellen und dann das Gerät reklamieren
Neue Powerbank und dann nur 15 Watt…mir fehlen die Worte
Mir war gar nicht bewusst dass MagSafe nun mehr als 15W unterstützt.
25 Watt
Ich brauche so etwas nicht! Akku hält lange genug!
Top für dich. Ich schon.
wen genau interessiert das?
Nachdem die Powerbank nur 15W möglich macht, ist es doch eben gerade nicht der neue Qi2-Standard. Wenn es Qi2.2 wäre, dann ist das meines Erachtens der „neue Standard“.
Die dickere Magflow-Powerbank liefert 25W über Qi2, die dünne Magflow „Air“, ebenfalls mit Qi2, nur 15W. Beide 10.000mAh.
Die dickere mit 25W ist gerade übrigens für 59,99 € bei Amazon im Angebot.
Wenn man anfängt einen fetten eh kabelgebundenen QI Ladepuck zu kühlen um schneller zu laden, ist dann nicht ein einfaches Kabel die bessere Lösung, mit dem ich um ein Vielfaches schneller laden kann? :D
Das ist absolute Stromverschwendung, vor allem weil man mindestens ein 45W Ladegerät dafür benötigt.
Ich finde einen gekühlten Qi Lader sinnvoll.
Ich nutze Qi wegen der Vibration im Auto (3,5tonner).
Geht nix über Kabel. Alles andere Zwecklos und dieses Ding erst recht. Alter Standard.
Ich habe mittlerweile so meine Zweifel ob es sinnvoll ist Powerbanks und Ladegeräte bei immer höherer Leistung so kompakt zu bauen, vor allem wegen der Hitzeentwicklung.