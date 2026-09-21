Kein Telekom-Vertrag erforderlich
T-Travel: Neue Telekom-eSIM für Auslandsreisen
Die Telekom bietet jetzt eine eigene Reise-eSIM an. Unter dem Namen T-Travel bietet das Unternehmen mobile Datenpakete für mehr als 200 Reiseziele an. Das Angebot steht unabhängig vom bisherigen Mobilfunkanbieter zur Verfügung und richtet sich nicht nur an Telekom-Kunden.
Voraussetzung für die Nutzung ist ein Smartphone oder ein anderes Mobilgerät mit eSIM-Unterstützung. Die benötigte eSIM wird digital eingerichtet, sodass Reisende vor Ort keine SIM-Karte eines lokalen Mobilfunkanbieters kaufen und einsetzen müssen. Buchung und Verwaltung erfolgen über die T-Travel-App oder ein Webportal.
Vier Pakete zur Auswahl
Zum Start stehen die vier Varianten Lite, Standard, Max und Unlimited zur Auswahl. Abhängig vom Reiseland und der gewählten Laufzeit stehen unterschiedliche Datenvolumen und Preise zur Verfügung. Die Laufzeiten reichen von einem bis zu 30 Tagen.
Die T-Travel-Datenpakete lassen sich bereits vor Reisebeginn kaufen und aktivieren. Damit soll die mobile Datenverbindung am Reiseziel unmittelbar zur Verfügung stehen. Für die Bereitstellung greift die Telekom nach eigenen Angaben auf ihr internationales Netz aus rund 600 Mobilfunkpartnern zurück.
Über ein Benutzerkonto lassen sich mehrere eSIM-Pakete verwalten. Dies ist beispielsweise für Familien oder Reisegruppen gedacht, bei denen eine Person die benötigten Datenpakete zentral organisieren möchte.
Kein Telekom-Vertrag erforderlich
T-Travel läuft unabhängig von einem regulären Mobilfunkvertrag. Interessenten müssen somit keine Kunden der Telekom sein. Auch die eigene Mobilfunknummer muss nicht zur Telekom übertragen werden, um die Reisepakete zu nutzen.
Bestandskunden der Telekom können die klassischen Datenpässe und Roamingangebote weiterhin wie gewohnt verwenden. Die Telekom sieht T-Travel als Ergänzung ihrer bestehenden Roamingangebote, mit der auch Kunden anderer Mobilfunkanbieter angesprochen werden sollen.
Entwickler: Deutsche Telekom AG
Laden
Ohne daß ich jetzt nachgeschaut habe, gehe ich davon aus, daß lokale vor Ort Anbieter das bestimmt günstiger anbieten. In Zeiten von eSIM und mehreren SIMs in einem Endgerät ist das ja alles glücklicherweise kein großes Ding mehr..
Nicht in jedem Land ist es einfach eine SIM zu bekommen. Nicht überall hat es am Flughafen gleich einen Stand für SIM Karten oder eSIMs. Nicht jeder will das machen. Manchmal ist der Laden schon zu, weil man spät ankommt. Diese Dienste haben schon ihre Berechtigung, man muss es ja nicht nutzen.
Bin ich bei dir: manchmal will man vor Abreise auch alles geregelt wissen.
Dafür gibt es dann allerdings auch Apps, die esims anbieten. (Ob günstiger oder nicht, kann ich nicht beurteilen).
Airalo, Esims.io, tunz,…
Die Launchpreise sind gut, schade auf 10 Tage max. Begrenzt, wenn man 50% sparen will. Brauche 21 Tage Thailand, dann Ist es mit über 5€ viel zu teuer, außerdem wird nicht mal genannt welches Netz vor Ort genutzt wird.
Wenn es normales Telekom Roaming ist lassen sich die Partner pro Land ja einfach ergooglen
Eine paar Beispiele für Preise (bspw. USA, Australien, VAE) wären ja im Artikel nett gewesen..
Ja das dachte ich auch
Wen so ein Thema betrifft, der kann doch einfach selbst nachsehen??? Man muss ja nicht alles hinterher getragen bekommen.
Die Preise scheinen durchaus konkurrenzfähig zu sein. Ich war kürzlich für zehn Tage in China. Unlimited Daten-eSim hat bei Holafly 33,90 € gekostet. Bei der Telekom sind es 35,80 €.
HolaFly hat allerdings den Vorteil, dass man die eSIM nicht löschen muss und auch ohne Buchung eines Guthabens weltweit 1 GB Not-Reserve hat, die jeden Monat erneuert wird.
In Portugal buchen wir immer Vodafone unlimited für 20 Tage für 20€…ich glaube nicht, dass die Telekom das besser macht!
Wozu buchst du innerhalb der EU Datenvolumen?
Portugal? Das ist doch im normalen Tarif dabei – da muss doch nichts extra gebucht werden ??
Die esim von Vodafone in Portugal ist für’s ipad…das ist die einzige und einfache Erklärung
Hä? Portugal ist in der EU. Somit im Roaming inbegriffen?! Was willst du da extra buchen?!
Claus…lass dich doch nicht von Vodafone abziehen. EU ist in der Regel mit drin. :D
Aber nicht unlimited wenn man es wirklich benötigt. Bei der Telekom sind es im besten Fall 143GB im Monat.
Ich glaube, dem überwiegenden Großteil reichen 143gb für 20 Tage im Urlaub vollkommen aus. Und selbst als eigene eSIM für das iPad wären das gerade 5€ als Multi-SIM, die tagesgenau abgerechnet wird.
Einfach mal bei t-travel.com nachschauen
Gerade ausprobiert: 57,60€ würde das bei der Telekom kosten…lächerlich, fast das 3-fache
Portugal ist doch im EU Roaming enthalten. Warum dafür extra buchen?
Wie oben geschrieben…ich rede von einer esim für’s iPad
Buch die einfach eine Multisim für die paar Tage und fertig.
Mein iPad Vertrag von Vodafone funktioniert auch im Europäischen Ausland….deiner nicht? Denke eher nicht….
wie immer direkt als erstes wieder gemeckert wird… 80 % der Kommentare zerreißen direkt wieder alles.
natürlich gibt es lokal immer Angebot die günstiger sind. aber hier spielt auch das Thema Komfort eine Rolle. Vor Reiseantritt buchen und im Ausland direkt loslegen ohne sich erst ums Internet kümmern zu müssen. Wenn man oft im gleichen Land ist hat man natürlich mehr Erfahrung und kennt sich aus.
Die esim in Portugal über Internet zu buchen dauert 20 Sekunden. Kann man zur Not auf Toilette machen ;-). Dafür das 3-fache zu bezahlen macht keinen Sinn. Und das Angebot gibt es seit Jahren dort!
Portugal ist EU.. das ist bei deinem Vertrag mit drin.. auch wenn es ein iPad ist.. hat nix mit dem Endgerät zu tun
abgesehen vom Punkt EU und roaming sagst du es ja auch selbst; „seit Jahren“
dazu muss man aber auch „seit Jahren“ dorthin fahren und sich auskennen. Wer sich in einem fremden Land nicht gut auskennt für den ist das sicherlich interessant. andere Perspektiven betrachten. ;-)
Gute Idee aber bisschen spät. Ich nutze immer Airalo. Glaube die Telekom wird auch teurer sein
Einfach über esimdb.com die Tarife vergleichen. Da findet man immer das günstigste Angebot und es gibt auch gleich Tarife mit Ländergruppen statt einzelner Länder.
Bei den Preisen uninteressant, den erwähnten Komfort und Leistung bekomme ich bei bereits etablierten Anbietern günstiger. Schade
Cooler Deal. Gerade stressfrei Thailand 4GB für 3,10 EUR gebucht.
Den Stress am Flughafen gespart und günstiger wird’s da auch nicht. Danke
Hatte 10 GB für 7,99 Euro. Hat gereicht und war günstig. Roamic, Netz wird ausgewiesen.
Die Frage ist, welches Netz wird in der Türkei benutzt? Türk Telekom oder Türk cell?
Türk Telekom
Ich habe gerade mal die Reiseländer angeschaut die ich besuche (USA, Kanada, Mexico, UAE, Qatar, Saudi-Arbien)- fairerweise sind andere Anbieter dort weitaus günstiger (BNESim, Airalo) und ohne End-Laufzeit. Gerade in den USA überrascht mich das, da T-Mobile USA ebenfalls ein Angebot für Touristen hat dass auch günstiger ist – jedoch in diesem fall mit echter Telefonnummer.
Ich denke die Telekom wird hier einen Markt nicht aufwühlen oder gar neu erfinden – es wird sicherlich die NutzerInnen geben für die es passt.
Hier geht es um Reisen in Länder, die gerne mal mehrere 1000 Euro kosten. Und dann kann man nicht mal einen Telekom Reisetarif buchen für die jeweilige Ländergruppe, der vielleicht 50€ kostet?
Einfach mal die Nomad App runterladen.
In vielen Ländern aber eher 100€… warum unbedingt mehr bezahlen, als man wirklich brauch? Vielleicht will ich im Urlaub auch gar nicht so viel Datenvolumen verbraten, sondern den Urlaub genießen? Vielleicht reichen ja nur ein paar Gigabyte für ein paar Nachrichten?
Weiß jemand warum die App mein iPad pro (Wifi+Cellular) nicht erkennt? Oder läuft das nur auf Mobiltelefonen?
Bei mir ebenfalls nicht iPad Pro
Bin aktuell auf Bonaire mein aktuelles Paket bei Saily ist abgelaufen also gleich mal bei T-Travel gebucht alles eingerichtet nur leider funktioniert hier nichts. Warte seit über 2 Stunden auf Antwort vom Support. Der KI-Agent listet nur den ganzen Standard-Kram auf den man sowieso gemacht hat.
Preis wäre echt ok mit 50% aber was hilft es wenn es nicht funktioniert und man keinen Support bekommt.
Netz soll angeblich etwas mit KLA sein.
Saily hat FLOW genutzt das hat ohne Probleme geklappt. Digicel wäre der andere mir bekannte Anbieter gewesen.
KLA scheint irgend so ein virtueller Netzbetreiber zu sein.
Ich kann für die USA nur den Anbieter US Mobile empfehlen. Eine unlimitierten Simkarte kostet dort aktuell 39 $ inklusive unlimitierten Hotspot für den Laptop zum Beispiel. Das ganze als eSIM ist in circa 5 Minuten installiert.
Ich suche auf der Seite die Info, ob ich mein Telefon dann als Hotspot für iPad oder so nutzen kann. Weis das jemand?
Tunz, ehemals Dent ist sicher billiger. Zwar wirklich „billiger“ aber für privat die letzten Jahre auf der ganzen Welt prima.
An die Leute, die immer alles zerreißen… Die normalen Telekom Tarife sind auch nicht die günstigsten. Werden aber anscheinend massenhaft genutzt. T-Mobile ist groß. Warum sollten jetzt also die Menschen immer nur an die billigste eSIM aus dem Ausland denken wenn es doch hier über T Travel vielleicht relativ einfach ist