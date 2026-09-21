T-Travel: Neue Telekom-eSIM für Auslandsreisen

Die Telekom bietet jetzt eine eigene Reise-eSIM an. Unter dem Namen T-Travel bietet das Unternehmen mobile Datenpakete für mehr als 200 Reiseziele an. Das Angebot steht unabhängig vom bisherigen Mobilfunkanbieter zur Verfügung und richtet sich nicht nur an Telekom-Kunden.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein Smartphone oder ein anderes Mobilgerät mit eSIM-Unterstützung. Die benötigte eSIM wird digital eingerichtet, sodass Reisende vor Ort keine SIM-Karte eines lokalen Mobilfunkanbieters kaufen und einsetzen müssen. Buchung und Verwaltung erfolgen über die T-Travel-App oder ein Webportal.

Vier Pakete zur Auswahl

Zum Start stehen die vier Varianten Lite, Standard, Max und Unlimited zur Auswahl. Abhängig vom Reiseland und der gewählten Laufzeit stehen unterschiedliche Datenvolumen und Preise zur Verfügung. Die Laufzeiten reichen von einem bis zu 30 Tagen.

Die T-Travel-Datenpakete lassen sich bereits vor Reisebeginn kaufen und aktivieren. Damit soll die mobile Datenverbindung am Reiseziel unmittelbar zur Verfügung stehen. Für die Bereitstellung greift die Telekom nach eigenen Angaben auf ihr internationales Netz aus rund 600 Mobilfunkpartnern zurück.

Über ein Benutzerkonto lassen sich mehrere eSIM-Pakete verwalten. Dies ist beispielsweise für Familien oder Reisegruppen gedacht, bei denen eine Person die benötigten Datenpakete zentral organisieren möchte.

Kein Telekom-Vertrag erforderlich

T-Travel läuft unabhängig von einem regulären Mobilfunkvertrag. Interessenten müssen somit keine Kunden der Telekom sein. Auch die eigene Mobilfunknummer muss nicht zur Telekom übertragen werden, um die Reisepakete zu nutzen.

Bestandskunden der Telekom können die klassischen Datenpässe und Roamingangebote weiterhin wie gewohnt verwenden. Die Telekom sieht T-Travel als Ergänzung ihrer bestehenden Roamingangebote, mit der auch Kunden anderer Mobilfunkanbieter angesprochen werden sollen.