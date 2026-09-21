Neuer Dreame-Roboter reinigt mit heißem Dampf

Dreame bringt mit dem Aqua 20 Pro Ultra Roller X Complete erneut einen neuen Saug- und Wischroboter auf den deutschen Markt. Der komplexe Name des Geräts steht dabei ein Stück weit stellvertretend für einen Produktbereich, der nicht nur bei Dreame, sondern auch bei anderen Herstellern immer unübersichtlicher wird. Dreame listet auf seiner Webseite aktuell fünf Produktlinien mit 30 verschiedenen Reinigungsrobotern.

Zurück zum Aqua 20 Pro Ultra Roller X Complete. Das Gerät soll regulär 1.499 Euro kosten und wird derzeit im Dreame-Onlineshop, bei Amazon und bei MediaMarkt zum Einführungspreis von 1.199 Euro angeboten.

Dampfreinigung mit 180 Grad am Erhitzer

Als Besonderheit bewirbt Dreame die Reinigung mit heißem Wasserdampf. Laut Hersteller ist der Aqua 20 Pro Ultra Roller X Complete der weltweit erste Reinigungsroboter, der direkt am Erhitzer eine Dampftemperatur von 180 Grad Celsius erreicht.

Der heiße Dampf wird über vier Öffnungen auf den Boden gesprüht. So sollen sich beispielsweise eingetrocknete Verschmutzungen besser entfernen lassen. Die genannten 180 Grad Celsius beziehen sich wie gesagt auf die Temperatur direkt am Erhitzer. Dreame macht keine Angaben über die Temperatur beim Kontakt mit dem Boden.

Wischrolle und Bakterienentfernung

Parallel arbeitet der Aqua 20 Pro Ultra Roller X Complete mit einer kontinuierlich gereinigten Wischrolle. Diese arbeitet mit bis zu 300 Umdrehungen pro Minute und einem Anpressdruck von 18 Newton. Dreame gibt für das kombinierte Reinigungssystem eine Bakterienentfernung von bis zu 99,999 Prozent an.

Für die Reinigung an Kanten kann der Roboter seine Wischrolle um bis zu acht Zentimeter seitlich ausfahren. Die Seitenbürste lässt sich ebenfalls ausfahren, um Ecken und Bereiche entlang von Möbeln besser zu erreichen.

Hinderniserkennung und 40.000 Pascal

Zur Navigation und Hinderniserkennung setzt Dreame auf sein OmniSight-System 4.0. Dieses soll mehr als 320 Arten von Gegenständen unterscheiden und Hindernisse ab einer Größe von einem Zentimeter erkennen können. Erkennt der Roboter Flüssigkeiten auf dem Boden, soll er automatisch auf eine reine Wischreinigung wechseln. Die Saugleistung wird mit maximal 40.000 Pascal angegeben.

Der Roboter soll Türschwellen und andere Hindernisse mit einer Höhe von bis zu fünf Zentimetern überwinden. Bei zweistufigen Übergängen sollen laut Dreame insgesamt bis zu zehn Zentimeter möglich sein.