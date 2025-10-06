Nur die Hardware ist günstig
T Phone 3 Pro: Telekom mit neuem „Abo-Telefon“
Mit dem T Phone 3 bietet die Deutsche Telekom seit August ein eigenes Smartphone an, in dessen Zentrum ein auf Perplexity basierender KI-Assistent steht. Als Standardfunktion soll das Gerät auf Knopfdruck Fragen beantworten, Informationen recherchieren oder Aufgaben übernehmen und auf diese Weise nicht zuletzt auch die Notwendigkeit von separaten Apps reduzieren.
Um den günstigen Einstiegspreis von 149 Euro für das Gerät zu erreichen, war die Standardversion des KI-Phones hardwareseitig vergleichsweise einfach ausgestattet. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass die Telekom jetzt eine leistungsfähigere Variante des Geräts präsentiert. Ab dem 14. Oktober soll nun das KI-Phone Pro für 229 Euro erhältlich sein, das auf besserer Hardware basiert und über zusätzliche Funktionen verfügt.
Bilder: Telekom
Offiziell wird das KI-Phone Pro als T Phone 3 Pro vermarktet. Das Gerät soll vor allem mit einer verbesserten Kamera punkten. Die Telekom setzt hier auf eine Dreifachkamera mit automatischer Bildstabilisierung und integrierter KI-gestützter Bildoptimierung.
Das Abo-Telefon der Telekom
Hier heißt es dann allerdings auch gleich aufgepasst. Die Telekom bleibt auch mit diesem Upgrade ihrer Strategie treu, mit dem KI-Phone zwar günstige Hardware anzubieten, die sich allerdings nur unter zusätzlichen Kosten in vollem Umfang nutzen lässt. Letztendlich wird das neue Telefon dadurch noch mehr zu einem Abo-Telefon mit nicht zu vernachlässigenden monatlichen Kosten.
Schon für die Nutzung der Basisfunktionen beider Modelle ist ist das KI-Abo Perplexity Pro erforderlich. Die ersten 18 Monate nach dem Kauf bekommt man hier von der Telekom geschenkt, danach fallen jedoch 20 Euro im Monat an. Mit der neuen Bildbearbeitungsfunktion verhält es sich ähnlich. Hier gehen die ersten zwölf Monate aufs Haus. Wer die Funktion darüber hinaus verwenden will, muss ein Picsart-Pro-Abo zum Monatspreis von 12 Euro abschließen.
