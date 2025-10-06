Bosch eBike Flow: Mehr Darstellungs- und Navigationsoptionen

Bosch gibt seinem E-Bike-System wieder einen Stapel neue Funktionen mit auf den Weg. Mit dem Update auf Version 1.30.6 bietet die Anwendung eBike Flow neue Optionen in den Bereichen Individualisierung, Navigation und Kundendienst.

Neue Darstellungsoptionen auch beim Kiox 400C

Ein Schwerpunkt im Zusammenhang mit dem aktuellen Update für das Bosch-System liegt bei den Möglichkeiten zur Anpassung der E-Bike-Displays des Herstellers. Dank neun neuer Konfigurationsmöglichkeiten können Nutzer der Modelle Kiox 300, Kiox 500 und Kiox 400C über die eBike Flow App nun noch detaillierter festlegen, welche Informationen während der Fahrt angezeigt werden.

Die Anpassungsmöglichkeiten beim Kiox 400C kommen dabei komplett neu hinzu. Insgesamt stehen mehr als 30 Optionen zur Auswahl, mit denen sich die Anzeige des Trail-Displays individuell gestalten lässt.

Beim Navigieren Original-Route folgen

Positives gibt es auch für Nutzer zu berichten, die regelmäßig Routen aus anderen Quellen wie etwa Komoot importieren, um sie mithilfe der Fahrradnavigation von Bosch nachzufahren. Mit der neuen Option „Original-Route folgen“ läuft die Navigation strikt entlang der ursprünglichen Strecke, ohne dass sie automatisch neu berechnet wird. Auf dem Display erscheint lediglich die Routenlinie, Sprachanweisungen oder Abbiegehinweise entfallen. Im Zweifelsfall weist die App vor dem Start darauf hin, dass einzelne Abschnitte schwierig befahrbar sein können.

Mehr Leistung für SX-Antriebe

Darüber hinaus schaltet das Update neue Einstellungen für Antriebe der Reihe Performance Line SX frei. Damit ausgestattete eGravel Bikes und Light eMTBs lassen sich nun mit bis zu 60 Nm Drehmoment, 600 W Leistung und 400 Prozent Unterstützung fahren. Auch der eMTB+ Modus wird mit dem Update verfügbar.

Bei Problemen und Systemfehlern zeigen die E-Bike-Displays von Bosch jetzt zusätzlich zum entsprechenden Fehlercode auch einen QR-Code an, der sich mit dem Smartphone scannen lässt und direkt zur passenden Support-Seite bei Bosch führen soll. Hoffen wir, dass dort dann mehr Informationen zu finden sind, als der nichtssagende Hinweis, man solle seinen Händler aufsuchen.