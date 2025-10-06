iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 293 Artikel

App, Displays und Motoren aktualisiert

Bosch eBike Flow: Mehr Darstellungs- und Navigationsoptionen
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Bosch gibt seinem E-Bike-System wieder einen Stapel neue Funktionen mit auf den Weg. Mit dem Update auf Version 1.30.6 bietet die Anwendung eBike Flow neue Optionen in den Bereichen Individualisierung, Navigation und Kundendienst.

Neue Darstellungsoptionen auch beim Kiox 400C

Ein Schwerpunkt im Zusammenhang mit dem aktuellen Update für das Bosch-System liegt bei den Möglichkeiten zur Anpassung der E-Bike-Displays des Herstellers. Dank neun neuer Konfigurationsmöglichkeiten können Nutzer der Modelle Kiox 300, Kiox 500 und Kiox 400C über die eBike Flow App nun noch detaillierter festlegen, welche Informationen während der Fahrt angezeigt werden.

Bosch Ebike Flow Update 1

Die Anpassungsmöglichkeiten beim Kiox 400C kommen dabei komplett neu hinzu. Insgesamt stehen mehr als 30 Optionen zur Auswahl, mit denen sich die Anzeige des Trail-Displays individuell gestalten lässt.

Beim Navigieren Original-Route folgen

Positives gibt es auch für Nutzer zu berichten, die regelmäßig Routen aus anderen Quellen wie etwa Komoot importieren, um sie mithilfe der Fahrradnavigation von Bosch nachzufahren. Mit der neuen Option „Original-Route folgen“ läuft die Navigation strikt entlang der ursprünglichen Strecke, ohne dass sie automatisch neu berechnet wird. Auf dem Display erscheint lediglich die Routenlinie, Sprachanweisungen oder Abbiegehinweise entfallen. Im Zweifelsfall weist die App vor dem Start darauf hin, dass einzelne Abschnitte schwierig befahrbar sein können.

Bosch Ebike Flow Update 2

Mehr Leistung für SX-Antriebe

Darüber hinaus schaltet das Update neue Einstellungen für Antriebe der Reihe Performance Line SX frei. Damit ausgestattete eGravel Bikes und Light eMTBs lassen sich nun mit bis zu 60 Nm Drehmoment, 600 W Leistung und 400 Prozent Unterstützung fahren. Auch der eMTB+ Modus wird mit dem Update verfügbar.

Bosch Ebike Flow Update 3

Bei Problemen und Systemfehlern zeigen die E-Bike-Displays von Bosch jetzt zusätzlich zum entsprechenden Fehlercode auch einen QR-Code an, der sich mit dem Smartphone scannen lässt und direkt zur passenden Support-Seite bei Bosch führen soll. Hoffen wir, dass dort dann mehr Informationen zu finden sind, als der nichtssagende Hinweis, man solle seinen Händler aufsuchen.

Laden im App Store
‎eBike Flow
‎eBike Flow
Entwickler: Robert Bosch GmbH
Preis: Kostenlos+
Laden
06. Okt. 2025 um 18:00 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 42.293 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bosch Motoren, die am einfachsten freizuschaltenen Motoren auf dem Markt

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42293 Artikel in den vergangenen 6610 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven