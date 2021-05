Systemfehler: Congstar kündigt versehentlich, Klarna bleibt unklar

Bestandskunden wurden in der E-Mail auch auf die damit einhergehenden Änderungen in der Abrechnung hingewiesen. Um im mobilen Internet zu surfen, so die kurze Notiz, müssten die Anwender eine Tagesflat buchen oder sich für eine zusätzliche Datenoption entscheiden.

Dem Anschreiben nach, habe das Support-Team den Mobilfunktarif „Congstar 9 Cent Flex“ gekündigt und würde in der zweiten Junihälfte stattdessen auf den Tarif „Congstar wie ich will Flex“ umstellen.

So hat die Telekom-Tochter in der Nacht zum Freitag zahlreichen Kunden eine E-Mail zugestellt, die auf eine anstehende Vertragsumstellung aufmerksam machte.

