Von Synology: C2-Passwort-Manager landet im App Store

Der für seine Netzwerk-Speicher bekannte NAS-Anbieter Synology scheint sich in Finanzfragen an Apple zu orientieren und versucht sein Kerngeschäft in letzter Zeit verstärkt durch zusätzliche Abo-Umsätze aus Service-Angeboten zu ergänzen. Dazu zählen zum einen der Online-Backup-Dienst C2 Backup, sowie der Cloudspeicher-Dienst C2 Storage.

In Synology-Account integriert

Mit C2 Password hat Synology auch einen Online-Passwort-Manager im Programm, der seit wenigen Tagen nun auch von einer iOS-Anwendung für iPhone-Anwender flankiert wird und damit ein ordentliches Stück an Attraktivität gewinnt. Der 1Password-Konkurrent, der bereits über Browser-Erweiterungen für Googles Chrome und Microsofts und Edge verfügt, steht in einer kostenfreien Basisvariante für Einzel-Anwender zur Verfügung, kann aber auch in einer Familien-Variante für bis zu 6 Anwender genutzt werden. Für das sogenannte Plus-Abonnement werden dann überschaubare 5 Euro pro Jahr fällig.

Synology beschränkt die Anzahl der gesicherten Elemente auf 10.000 und informiert über die Sicherheitsarchitektur des Dienstes, der mit den Accounts vorhandener Synology-Konten verknüpft wird, in einem Security-Whitepaper das hier zum PDF-Download bereitsteht.

Die junge Applikation ist nur gut 10 Megabyte klein, kann auf iPhone und iPad installiert werden und setzt mindestens iOS 14.1 oder neuer voraus. Noch sind Funktionsumfang und Ausgestaltung des C2-Passwort-Managers überschaubar, langfristig könnte sich die Synology-Lösung jedoch als günstige 1Passwort-Alternative für kleine Teams und Familien etablieren.

C2 Password versteht sich auf den Import von vorhandenen Passwort-Sammlungen im CSV-Format und bietet bei der Manuellen Neuanlage derzeit lediglich die Kategorien „Login“, „Identität“, „Bankkonto“, „Bankkarte“, „E-Mail“, „Sichere Notiz“ und „WLAN-Zugang“ an.

C2 Passwort: Die aktuelle Preisliste