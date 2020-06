Sygic Navi: Jetzt mit mobilen Blitzer-Warnungen

Der in der Slowakei ansässige Navi-Anbieter Sygic bietet in seiner Sygic GPS Navi-App fortan das neue, Premium-Add-On „Mobile Radarkameras“ zum Jahrespreis von 15 Euro an und verspricht seinen Nutzern den Echtzeit-Zugriff auf die weltgrößte Radarkamera-Datenbank.



Diese kombiniert Informationen der Community und anderer Quellen zu denen laut Sygic auch „News Feeds und Vor-Ort-Umfragen“ gehören sollen und bewirbt eine außergewöhnliche Qualität und Genauigkeit für gemeldete Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Es gibt in der Tat schönere Dinge, als einen Strafzettel wegen Geschwindigkeits-Überschreitungen zu erhalten. Damit Sie davon verschont bleiben, warnt Sygic GPS Navigation Sie immer dann, wenn Sie Gefahr laufen, geblitzt zu werden. Topaktuelle Informationen aus der weltweit größten Datenbank für mobile Radarkameras helfen Ihnen, teure Strafzettel zu vermeiden. Die App warnt Sie, wenn eine mobile Radarfalle auf der Strecke wartet. Sie erhalten so frühzeitig eine Warnung, dass Sie Ihre Geschwindigkeit rechtzeitig anpassen können. Unsere fundierte Datenbank für Radarkameras mit umfangreicher Abdeckung wird in Echtzeit aktualisiert.

Anwender sollten sich vor dem Einsatz des Features über die rechtlichen Voraussetzungen an ihrem Standort informieren. In Deutschland ist die Nutzung von Blitzer-Warn-Apps durch den Fahrzeugführer erst seit wenigen Wochen eindeutig geregelt: Der Fahrer darf entsprechende Apps hierzulande nicht nutzen.

Stationäre Radarkamera-Warnungen sind für alle Sygic-Nutzer weiterhin kostenlos verfügbar und erfordern keine Internetverbindung. Für Warnmeldungen zu mobilen Radarkameras wird hingegen eine Internetverbindung benötigt. Die 15-Euro-Lizenz gilt für ein Jahr nach dem Kauf und bietet Echtzeit-Aktualisierungen zu den Standorten an.