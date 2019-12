Sygic GPS bietet monatliche Kartenaktualisierungen an

Die Navigations-App Sygic GPS bietet fortan die Möglichkeit zur monatlichen Aktualisierung der hinterlegten Karten. Die Funktion steht allerdings nur für Premium-Nutzer zur Verfügung und erfordert zudem einen Aufpreis.

Standardmäßig können Premium-Nutzer von Sygic dreimal jährlich aktualisiertes Kartenmaterial laden. Die neu angebotenen monatlichen Kartenaktualisierungen sind als Zusatzoption zum Jahrespreis von 11,99 Euro erhältlich. Sygic merkt diesbezüglich an, dass die zusätzlichen Lizenzkosten für den Bezug dieser Karten vom Anbieter TomTom einen entsprechenden Aufpreis erfordern.

Die Karten-Updates schließen nicht nur neue Straßen und geänderte Verkehrsführungen ein, sondern beinhalten auch aktuelle Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen, Straßensperren, Verkehrsregeln, interessanten Orten und stationären Radarkameras.

TomTom selbst bietet mit der der App TomTom Go sogar wöchentlich aktualisiertes Kartenmaterial an. Die App ist zum Monatspreis von 1,99 Euro in vollem Umfang verwendbar.

Danke Marcel