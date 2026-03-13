Sygic erweitert Navi-App um speziellen Motorrad-Modus

Die Navigations-Applikation Sygic GPS Navigation erweitert ihr Angebot um ein neues Fahrzeugprofil für Motorradfahrer. Der sogenannte Motorrad-Modus ergänzt die bestehende Navigation um Funktionen, die speziell für Überland-Fahrten auf zwei Rädern entwickelt wurden.

Die App gehört zu den ältesten Navigationslösungen auf dem iPhone. Bereits 2009 erschien Sygic als erste Navi-Anwendung im App Store. In den vergangenen Jahren hat der Anbieter seine Software kontinuierlich erweitert und neben klassischen Auto-Funktionen auch Angebote für Camper und LKW-Fahrer veröffentlicht. Mit dem neuen Modus richtet sich Sygic nun gezielt an Motorrad- und Tourenfahrer.

Das Zusatzpaket verändert unter anderem die Benutzeroberfläche der Navigation. Größere Bedienelemente und ein vereinfachtes Layout sollen die Bedienung auch mit Handschuhen erleichtern. Zusätzlich wird ein neuer Navigationsbildschirm angezeigt, der für die Nutzung auf dem Motorrad angepasst wurde.

Höhenprofil, Kurvenrouten und Tourenplanung

Der Motorrad-Modus ergänzt die Navigation zudem um mehrere neue Informationsanzeigen. Dazu gehören unter anderem ein integrierter Kompass beziehungsweise Geschwindigkeitsmesser, Höhenangaben sowie ein Echtzeit-Höhenprofil der gefahrenen Strecke. Auch eine Anzeige des Neigungswinkels und ein digitales Fahrtenbuch mit Angaben zur Höchstgeschwindigkeit oder zum maximalen Höhenunterschied gehören zum Funktionsumfang.

Für die Routenplanung lassen sich zudem gezielt kurvenreiche Strecken auswählen. Entlang der geplanten Route können außerdem Tankstellen angezeigt werden. Ergänzend informiert die Anwendung über Wetterbedingungen entlang der Strecke sowie über gemeldete Vorfälle wie Hindernisse oder schlechte Witterung.

Eine weitere Funktion ermöglicht die Planung kompletter Rundfahrten. Dabei wird eine Route erstellt, die vom Startpunkt über ein Ziel wieder zurück zum Ausgangspunkt führt.

Als einmaliger In-App-Kauf erhältlich

Der Motorrad-Modus wird als einmaliger In-App-Kauf angeboten und kostet aktuell 49,99 Euro. Einige Funktionen bleiben allerdings weiterhin an das kostenpflichtige Premium+-Abonnement der Anwendung gebunden, das jährlich mit fairen 20 Euro zu Buche schlägt.

Neben dem neuen Fahrzeugprofil bietet Sygic weiterhin die bekannten Funktionen der App, darunter Offline-Karten, Echtzeit-Verkehrsdaten, Sprachansagen und Unterstützung für Apples CarPlay-System.