Intake: Neuer Kalorienzähler ohne Abo, ohne Coaches, ohne Ballast

Viele Anwendungen zum Kalorienzählen setzen heute auf Abonnements, zusätzliche Coachingfunktionen und spielerische Elemente, die Nutzer langfristig binden sollen. Mit „Intake“ ist eine relativ neue iPhone-App im App Store verfügbar, die einen anderen Ansatz verfolgt.

Entwickler Tobias Bechtold setzt auf einen einmaligen Kaufpreis und eine bewusst reduzierte Funktionsauswahl.

Fokus auf einfache Ernährungserfassung

Intake richtet sich an Nutzer, die ihre tägliche Kalorienaufnahme dokumentieren möchten, ohne zusätzliche Programmelemente oder Trainingspläne. Die Anwendung ermöglicht das schnelle Eintragen von Lebensmitteln, zeigt eine Tagesübersicht mit aufgenommenen und verbleibenden Kalorien an und organisiert Einträge nach Mahlzeiten wie Frühstück, Mittagessen oder Snacks.

Zum Funktionsumfang gehören außerdem ein Barcode-Scanner für verpackte Produkte, eine Produktsuche sowie die Möglichkeit, eigene Rezepte anzulegen. Auch die Wasseraufnahme lässt sich protokollieren. Eine Integration mit Apple Health erlaubt es, Aktivitätsdaten zu berücksichtigen, etwa wenn durch Bewegung zusätzliche Kalorien verbraucht wurden.

Als Datenbasis nutzt die App eine Lebensmitteldatenbank mit mehr als drei Millionen Einträgen. Diese kombiniert Informationen aus mehreren öffentlich zugänglichen Quellen, darunter Open Food Facts, der deutsche Bundeslebensmittelschlüssel sowie Datenbanken aus den USA. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert.

Lokale Datenspeicherung ohne Nutzerkonto

Ein zentrales Merkmal der Anwendung ist der Umgang mit Nutzerdaten. Intake verzichtet vollständig auf ein Nutzerkonto. Alle Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert. Optional steht eine verschlüsselte Synchronisation über Apples iCloud zur Verfügung.

Der Entwickler beschreibt das Projekt als Reaktion auf verbreitete Kritik an bestehenden Angeboten. Viele Nutzer empfänden Werbung für kostenpflichtige Funktionen oder zusätzliche Coachingelemente als störend oder haben schlicht keine Lust an Apps wie Yazio 40-80 Euro pro Jahr zu zahlen Jahr. Intake konzentriert sich deshalb ausschließlich auf die Erfassung von Ernährungsdaten und verzichtet auf Punkte, Serien oder vergleichbare Motivationselemente.

Die App wird zum einmaligen Preis von 6,99 Euro angeboten. Laut Entwickler nutzen derzeit mehrere hundert Personen die Anwendung. Die Weiterentwicklung erfolgt teilweise über ein öffentliches Abstimmungssystem, in dem Nutzer neue Funktionen vorschlagen und priorisieren können.