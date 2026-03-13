Lokale Datenspeicherung ohne Nutzerkonto
Intake: Neuer Kalorienzähler ohne Abo, ohne Coaches, ohne Ballast
Viele Anwendungen zum Kalorienzählen setzen heute auf Abonnements, zusätzliche Coachingfunktionen und spielerische Elemente, die Nutzer langfristig binden sollen. Mit „Intake“ ist eine relativ neue iPhone-App im App Store verfügbar, die einen anderen Ansatz verfolgt.
Entwickler Tobias Bechtold setzt auf einen einmaligen Kaufpreis und eine bewusst reduzierte Funktionsauswahl.
Fokus auf einfache Ernährungserfassung
Intake richtet sich an Nutzer, die ihre tägliche Kalorienaufnahme dokumentieren möchten, ohne zusätzliche Programmelemente oder Trainingspläne. Die Anwendung ermöglicht das schnelle Eintragen von Lebensmitteln, zeigt eine Tagesübersicht mit aufgenommenen und verbleibenden Kalorien an und organisiert Einträge nach Mahlzeiten wie Frühstück, Mittagessen oder Snacks.
Zum Funktionsumfang gehören außerdem ein Barcode-Scanner für verpackte Produkte, eine Produktsuche sowie die Möglichkeit, eigene Rezepte anzulegen. Auch die Wasseraufnahme lässt sich protokollieren. Eine Integration mit Apple Health erlaubt es, Aktivitätsdaten zu berücksichtigen, etwa wenn durch Bewegung zusätzliche Kalorien verbraucht wurden.
Als Datenbasis nutzt die App eine Lebensmitteldatenbank mit mehr als drei Millionen Einträgen. Diese kombiniert Informationen aus mehreren öffentlich zugänglichen Quellen, darunter Open Food Facts, der deutsche Bundeslebensmittelschlüssel sowie Datenbanken aus den USA. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert.
Lokale Datenspeicherung ohne Nutzerkonto
Ein zentrales Merkmal der Anwendung ist der Umgang mit Nutzerdaten. Intake verzichtet vollständig auf ein Nutzerkonto. Alle Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert. Optional steht eine verschlüsselte Synchronisation über Apples iCloud zur Verfügung.
Der Entwickler beschreibt das Projekt als Reaktion auf verbreitete Kritik an bestehenden Angeboten. Viele Nutzer empfänden Werbung für kostenpflichtige Funktionen oder zusätzliche Coachingelemente als störend oder haben schlicht keine Lust an Apps wie Yazio 40-80 Euro pro Jahr zu zahlen Jahr. Intake konzentriert sich deshalb ausschließlich auf die Erfassung von Ernährungsdaten und verzichtet auf Punkte, Serien oder vergleichbare Motivationselemente.
Die App wird zum einmaligen Preis von 6,99 Euro angeboten. Laut Entwickler nutzen derzeit mehrere hundert Personen die Anwendung. Die Weiterentwicklung erfolgt teilweise über ein öffentliches Abstimmungssystem, in dem Nutzer neue Funktionen vorschlagen und priorisieren können.
Entwickler: Tobias Bechtold
Laden
Bis dass das dann
nicht mehr reicht
und dann trotzdem
für alle Werbung geschaltet wird
oder eine Abopflicht kommt oder die App
von einem grossen Player abgekauft wird.
Oder im besten Fall geht das Konzept auf. Ich verstehe aber auch die Skepsis. Viele von uns haben mit Apps schon erlebt, dass nach einer Weile Werbung auftaucht, Funktionen hinter Abos verschwinden oder Projekte von größeren Anbietern übernommen werden.
Trotzdem muss man vielleicht nicht immer vom schlechtesten Ausgang ausgehen. Gerade im App Store tauchen immer wieder kleinere Projekte auf, die aus persönlicher Motivation entstehen und einen anderen Ansatz verfolgen. Solche Anwendungen sind oft die kleinen Perlen, über die man sich einfach freuen kann, solange sie existieren.
+1
Das sind 7 Euro. Selbst wenn es nach einem Jahr auf ein Mal alles umgestellt werden sollte, dann hat man 7 Euro in bessere Achtsamkeit bezüglich der eigenen Gesundheit gesteckt. Ist doch günstig. Es muss gar nicht mal für immer beim Einmalkauf bleiben. Der Mehrwert für so wenig Geld ist doch hoch
Grundsätzlich coole Sache – eine kostenlose Testphase wäre super weil es leider super viele umtriebige Betrüger in den Segment gibt
+1
Hi iChef, Tobi hier der Entwickler von Intake. Das schöne am AppStore ist, wenn dir eine App nicht gefällt kannst du Sie innerhalb von 48h kostenfrei zurückgeben über die Report a Problem Funktion von Apple. Die Reviews sollten aber denke ich zeigen, dass die Nutzer sehr zufrieden mit der App sind.
Ich wollte grundsätzlich keine In-App Käufe haben, da das dann schon wieder in die Richtung Paywall, Features einschränken etc. geht. Und das nervt mich persönlich extrem bei den meisten Apps heutzutage wenn nach dem kostenlosen Download direkt die Paywall kommt.
Daher war mein Motto für Intake: What you see is what you get. 6,99€. Einmal bezahlen, für immer nutzen.
Einmal zahlen ist die beste Option, danke !
@Tobi: Bei mit werden grundsätzlich nahezu nie irgendwelche Rückerstattungen bewilligt, weshalb ich gerne Apps gratis testen würde.
Pass auf:
Ich zahle dir die Testphase von Tobis App.
Wenn die App gefällt, bekomme ich das Geld zurück.
Wenn nicht, behältst Du es.
Okay?
Als ob hier irgendwer wegen einmalig 7 Euro in die Armut rutscht.
Dann gibst du die falschen Gründe an, ich habe bisher jede Erstattung durch bekommen.
Ist dort eine KI integriert zur vereinfachten Eingabe?
Hi Tobi hier, Entwickler von Intake.
Um ein paar Fragen vorab zu beantworten:
Warum keine kostenlose Testphase:
Ich wollte generell keine In-App Käufe haben, keine Paywalls und auch keine Funktionen einschränken nach x Tagen. Motto ist hier what you see is what you get. 6,99€. Einmal bezahlen, für immer nutzen
Wird irgendwann ein Abo kommen?
Nein. Dürft mich dann gerne hier zitieren. Die Serverkosten für Intake belaufen sich auf 20-30€ im Monat. Das Projekt ist Stand jetzt bereits für mehrere Jahre durchfinanziert durch bereits über 500 Nutzer. Dafür wird es allerdings auch keine Features geben, die mir monatliche Kosten verursachen würden. Es gibt daher aktuell kein KI Tracking, das kommt sobald die Apple Foundation Modelle das auf dem Gerät hinbekommen.
Großartig, danke für dir für diese App!
Hi Tobi. Ich würde dir gerne ein Mail mit einer Frage schreiben. Hast du einen Kontakt? Vielen Dank. Dominik
Klar gerne. support (at) tobibechtold.dev
Danke Tobi, nun kann ich mich endlich von der Konkurrenz verabschieden :) auch das UI sehr clean gehalten. Auch der Preis ist vollkommen gerechtfertigt.
Hallo Tobi,
Du hast ja die Apple Health Schnittstelle aktiv. Kann man sie auch nutzen, um (Makro)Nährstoffe in Health zu übertragen? Ich habe mir eine eigene „nur für mich“ App erstellt, wo ich aus Apple Health diverse Daten (Ernährung, HRV, Schritte etc.) als Import hole. Aktuell nutze ich Myfitnesspal dafür und bin damit zufrieden (dem Import, nicht mit dem quälend langsamen Myfitnesspal und unendlichen Fehlern in deren Datenbank). Wenn das da wäre, würde ich direkt wechseln wollen.
Intake schreibt alle Nährwerte in Apple Health
Dann hast du einen neuen Kunden. Gern geb ich dem Projekt Support. Danke und schönes Wochenende.
Hallo Tobi,
kann man bei deiner App ein Ziel eingeben im Sinne von abnehmen, zunehmen, Muskelaufbau und die App zeigt in Verbindung mit dem Gewicht Kalorien und Nährwerte an?
Ja kann man. Die App berechnet alles für dich oder du trägst eigene Ziele ein
Sehr schön +1
Leider nur ab iOS 26.
Bin immer mehr weg von Fertigessen, demnach bringt Barcode nicht mehr so viel. Mag eigentlich schon die Möglichkeit ein Foto vom Essen zu machen und eine Schätzung zu bekommen. Aber ja die meisten Apps sind schrecklich.
Und das betrifft auch alle Analysen. Was nicht so schlimm wäre wenn man exportieren könnte was geloggt wurde, aber auch da sind die Apps sehr eingeschränkt. Weiss nicht ob man den iCloud Sync einfach auslesen könnte.
Hi dafür kannst du dir mit ChatGPT zum Beispiel einen kurzbefehl bauen. Du machst ein Foto, ChatGPT macht die Analyse und die Daten werden in intake übernommen. Hatte das mal auf Threads gepostet: https://www.threads.com/@tob1.b/post/DVwdJXOiCRb?xmt=AQF0J7cDLbQJpVmKaq2Fpqu5yEwuyfj9hOD9KRuSPQxfwNZuFBobBT6Dz6Ac-1TURlIOcxvi&slof=1
Sehr fein. Schaus mir an.
Kannst ja die KI deines Vertrauens fragen und es dann manuell eingeben
Hi Intake bietet einen Export im json Format an und bald auch als PDF Datei wenn man das möchte. Das json Format kannst du einer KI deiner Wahl geben wenn du darauf eigene Analysen fahren möchtest oder es selbst auslesen.
KI Tracking kommt sobald die Apple Foundation Modelle das auf dem Gerät hinbekommen. Möchte keine Bilder von eurem Essen oder Nährwerte durch die Weltgeschichte schicken.
Gekauft
Super Tipp; direkt gekauft.
Frage @Tobi: Besteht die Möglichkeit, „Wasser“ nicht nur in Health zu schreiben, sondern auch zu lesen, z.B., wenn man für Trinkerinnerungen eine andere App nutzt? Dankeschön.
Hi das hatte ich mal drin, habe ich aber schlechte Erfahrungen mit gemacht, da Apple Health die Werte aus verschiedenen Apps nicht zusammenrechnet sondern immer nur den neusten Eintrag nimmt als Gesamtwasser pro Tag. D.h. wer zuletzt schreibt, gewinnt. Das ist dann so leider nicht nutzbar für die App. Daher schreibt Intake die Werte nur. Ausnahme ist das Gewicht, die Größe und das Alter und natürlich die Aktivitäten. Die werden sowohl gelesen als auch geschrieben. Nährwerte, wasser etc. werden nur geschrieben
Ah, OK, das ergibt Sinn. Vielen Dank für die Info.
Richtig gut! Aktuell läuft mein YAZIO Abo noch, aber die App ist sowas von überladen und verspielt, dass sie mich zunehmend nervt.
Sieht auf den Screenshots super aus. Yazio ist mir auch zu verspielt.
Ist es bei der App hier auch so wie in Yazio, dass man in der Datenbank z.B. Frischkäse von Lidl, Raclettekäse von La Rustic, Mozzarella von gut und günstig, etc inkl. Nährwerte findet?
Habe gelesen das die App es aus einer Datenbank zieht, die Frage ist ob das so Sachen drin stehen.
Danke für die Antwort im Voraus!
P.S. kann man die App nach Kauf in der Familienfreigabe benutzen
Hi ja genau so ist es. In der Open Food Facts DB (wo meine Daten herstammen und immer wieder abgeglichen werden) gibt es eigentlich alle Produkte, die du so in den Supermärkten der Welt findest. Also auch den Frischkäse von Lidl :)
Ja Familienfreigabe ist aktiviert
Danke für deine Antwort. Hab’s mal gekauft und werde es ausprobieren
Erster Eindruck super. Optik schön und Funktionalität scheint auch zu passen.
Danke für die tolle App
Hallo nochmal Tobi,
hab’s mir mal geladen.
222g Eiweiß bei 65kg finde ich aber schon sehr viel. Vielleicht kannst du da nochmal auf die Berechnung schauen. Sonst siehts für mich erstmal gut aus.
Was für ein Aktivitätslevel hast du denn angegeben? So viel habe nicht mal ich, bei 183 und 84kg. Allerdings musst du auch beachten, dass diese Werte sich den verbrannten Kalorien angleichen. Je mehr du heute schon verbrannt hast, desto mehr Makros stehen zur Verfügung.
In den Einstellungen kannst du aktuell die Werte selbst anpassen, oder ab dem nächsten Update auch die prozentuale Verteilung je nach deiner Ernährungsform anpassen. Die Berechnungen basieren grundlegend auf der Mifflin St. Jeor Formel, das sollte schon einigermaßen hinhauen. Hab mir die auf jeden Fall nicht selbst ausgedacht :D
Vielen Dank für den Tipp. Soeben gekauft.
Ohne Abo, ohne Werbung, Top.
Bin zwar kein Appnutzer dieser Genre aber toll, das der Programmierer sich hier meldet und antwortet :)
Hey. MyFitnessPal addet ja verfügbare Kalorien, wenn man Sport gemacht hat, sodass man mehr am Tag zur Verfügung hat. Kann das die App auch? Oder sind die Ziele fix?
Hi klar das kannst du sogar an und ausschalten je nachdem was du möchtest. Kalorien werden entweder nach der Mifflin St Jeor Formel berechnet oder du kannst ein fixes Ziel eingeben.
@Tobi,
können nicht verbrauchte Kalorien in den nächsten Tag mitgenommen werden?
Kann man durch Sport verbrauchte Kalorien anrechnen?
Auch prozentual in 10% Schritten?
Danke für das Feedback!
Hey Tobi. Mit dem Protein musst du echt nochmal schauen. Hab „Leicht aktiv“ ausgewählt. Hab heute 950 kcal verbrannt laut Health. Und muss 228g Protein zu mir nehmen. Bei MyFitnessPal ist die Empfehlung 140g. Bin ähnlich zu dir von den Körpermaßen.
Auch mal gekauft
Habe sie gekauft was vllt cool wäre so Live Aktivitäten wie bei Yazio oder das auch zum Beispiel essen von Bäckereien drin wären aber klare kaufempfehlung meinerseits direkt wieder probieren