Google Maps erhält KI-Assistent und neue Navigationsansicht

Google erweitert seinen Kartendienst um mehrere Funktionen, die auf den hauseigenen Gemini-Modellen basieren. Ziel der Aktualisierung ist es, die Suche nach Orten sowie die Navigation stärker an alltägliche Fragen anzupassen.

Nutzer können künftig direkt mit der Anwendung sprechen und erhalten Antworten, die mit Kartendaten und Community-Informationen kombiniert werden. Parallel überarbeitet Google die Navigation während der Fahrt und führt eine neue 3D-Darstellung der Umgebung ein.

„Ask Maps“ beantwortet Fragen zu Orten

Kern der Aktualisierung ist die neue Funktion „Ask Maps“. Sie erlaubt es, komplexe Fragen direkt in der Karten-Applikation zu stellen. Anstatt einzelne Orte zu recherchieren, können Nutzer beispielsweise nach Ladestationen für ihr Smartphone, nach Sportanlagen in der Nähe oder nach geeigneten Treffpunkten fragen.

Die Anwendung analysiert dabei Daten aus mehr als 300 Millionen Orten weltweit sowie Beiträge von über 500 Millionen Nutzern. Bewertungen, Fotos und Erfahrungsberichte fließen in die Antworten ein. Das System erstellt daraus Vorschläge und zeigt diese direkt auf einer Karte an. Die Ergebnisse werden zudem personalisiert. Gespeicherte Orte oder frühere Suchanfragen können berücksichtigt werden, um passende Empfehlungen zu liefern.

Zuletzt: Google Maps zeigt ohne Anmeldung weniger Inhalte

Sobald ein Ziel feststeht, lassen sich weitere Schritte direkt aus der Kartenansicht starten. Dazu gehören Reservierungen in Restaurants, das Speichern von Orten in Listen oder das Teilen von Treffpunkten mit anderen. Die Funktion wird zunächst für Android und iOS in den USA und Indien eingeführt.

Neue Navigationsansicht mit 3D-Darstellung

Neben der Suche nach Orten überarbeitet Google auch die eigentliche Routenführung. Die neue Funktion „Immersive Navigation“ zeigt Gebäude, Brücken und Geländeformen entlang der Strecke in einer dreidimensionalen Ansicht. Zusätzlich markiert die Anwendung Fahrspuren, Zebrastreifen, Ampeln und andere Verkehrselemente.

Die Darstellung basiert auf aktuellen Street-View-Bildern und Luftaufnahmen. Die Gemini-Modelle analysieren diese Daten und erstellen daraus eine räumliche Darstellung der Umgebung. So sollen Fahrer ein besseres Verständnis der Strecke bekommen, insbesondere bei komplizierten Abbiegesituationen oder Spurwechseln.

Zum Ende einer Fahrt soll die Anwendung ebenfalls mehr Orientierung bieten. Vor dem Ziel zeigt die Applikation Gebäudezugänge, Parkmöglichkeiten und die richtige Straßenseite an. Auch die neue Navigationsansicht startet zunächst in den USA. Die Unterstützung von iOS und CarPlay hat Google bereits zugesagt.