KulturPass-App startet: 200 Euro „Kulturguthaben“ für alle 18-jährigen

Die von der Bundesregierung initiierte KulturPass-App lässt sich jetzt im App Store für iOS laden. Die Anwendung richtet sich an alle im Jahr 2005 geborenen, die in Deutschland wohnen und sich für kulturelle Angebote interessieren. Wundert euch allerdings nicht, wenn hier heute noch nicht alles funktioniert: Der offizielle Starttermin für den deutschen KulturPass ist der morgige 14. Juni.

Die Registrierung für den KulturPass ist somit spätestens ab morgen möglich – vorausgesetzt, man wird in diesem Jahr 18 Jahre alt. Wenn man die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen hat und bereits 18 Jahre alt ist, bekommt man direkt sein persönliches Budget in Höhe von 200 Euro freigeschaltet, das man dann für Konzerte, Kino-, Museums- und Theaterbesuche oder für den Kauf von Büchern und Platten nutzen kann. Entsprechende regionale und überregionale Angebot werden in der KulturPass-App und auf der Webseite zum Angebot angezeigt und können auf diesem Weg dann auch in Anspruch genommen werden.

Wenn man erst zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr 18 Jahre alt wird, kann man die Registrierung bereits abschließen, das persönliche Budget wird dann allerdings erst zum Geburtstagstermin verfügbar. Das Guthaben wird dann aller Voraussicht nach für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren zur Verfügung stehen und kann also zum einen noch im kommenden Jahr und darüber hinaus auch dann genutzt werden, wenn man das 18. Lebensjahr bereits überschritten hat.

Elektronisches Ausweisdokument Voraussetzung

Wer die mit dem KulturPass verbundenen Vorteile in Anspruch nehmen will, muss allerdings in Form eines elektronischen Personalausweises, einer eID-Karte oder eines elektronischen Aufenthaltstitels registriert sein. Diese digitalen Dokumente werden für die Nutzung zwingend vorausgesetzt. Den Betreibern zufolge ist dies nötig, um sicherzustellen, dass sich nur nutzungsberechtigte Personen in der KulturPass-App registrieren. Das persönliche Budget in Höhe von 200 Euro kann dann im Anschluss an die vollständige Anmeldung über ein Online-Ausweis-Verfahren freigeschaltet werden.