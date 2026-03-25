IKEA: Erste Matter-Steckdosen jetzt in Deutschland erhältlich

Nachdem IKEA im vergangenen Herbst ein umfangreiches Smart-Home-Sortiment mit Matter-Unterstützung vorgestellt hatte, sind viele der angekündigten Geräte in den vergangenen Wochen schrittweise in den Verkauf gegangen. Die ebenfalls angekündigten Steckdosen ließen bislang jedoch auf sich warten. Nun hat der Möbelhändler auch diese Komponenten in den deutschen Online-Shop aufgenommen.

Zwei Steckdosen: GRILLPLATS und TOFSMYGGA

Die jetzt gelisteten Modelle gehören zu den bereits angekündigten Komponenten der neuen Produktlinie. GRILLPLATS wird einzeln für 8,99 Euro angeboten, alternativ gibt es ein Bundle mit Fernbedienung für 12 Euro. Die Outdoor-Steckdose TOFSMYGGA kostet 12,99 Euro.

Beide Geräte verfolgen ein einfaches Konzept. Vorhandene Elektrogeräte oder Leuchten lassen sich über die Steckdosen in ein vernetztes System einbinden. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die IKEA-App, kompatible Fernbedienungen oder Automationen in bestehenden Smart-Home-Setups. Auch Zeitpläne lassen sich hinterlegen, etwa um Beleuchtung automatisch zu aktivieren.

Matter und Thread als technische Grundlage

Wie bereits angekündigt, setzt IKEA bei der neuen Serie vollständig auf den Matter-Standard. Dadurch können die Steckdosen auch in Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa integriert werden. Die Verbindung erfolgt über Thread, ein energiesparendes Funkprotokoll für Smart-Home-Geräte.

Für die Nutzung per Smartphone ist ein sogenannter Thread Border Router erforderlich. Diese Rolle übernimmt etwa die DIRIGERA-Zentrale von IKEA. Sie ermöglicht auch die Einbindung älterer Geräte aus dem IKEA-Ökosystem.

Die neuen Steckdosen fügen sich damit in das größere Portfolio ein, das neben Beleuchtung auch Sensoren und Steuerungslösungen umfasst. Mit dem schrittweisen Verkaufsstart kümmert sich IKEA nun um die letzten Produktneuheiten des im Herbst angekündigten Matter-Portfolios und arbeitet gleichzeitig weiter an noch vorhandenen Kompatibilitätsproblemen.

Zuletzt hatte IKEA mehrere Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt, darunter sehr günstige 5-Euro-Würfel und kindgerechte Akku-Lautsprecher mit Multi-Geräte-Funktionalität.