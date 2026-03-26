iOS 26.4: Kurzbefehl zeigt Update-Übersicht im App Store direkt an

Mit iOS 26.4 hat Apple den App Store neu strukturiert und die Account-Ansicht deutlich aufgeräumt. Wie bereits im Laufe der Betaphase von iOS 26.4 sichtbar wurde, sind die App-Aktualisierungen nun nicht mehr direkt auf der Startseite erreichbar, sondern in ein eigenes Untermenü gewandert. Wer regelmäßig nach Updates schaut, muss sich seitdem durch mehrere Ebenen tippen.

Direkter Zugriff per Kurzbefehl

Abhilfe schafft ein einfacher Trick über die Kurzbefehle-Applikation. Nutzer können sich dort einen eigenen Kurzbefehl anlegen, der direkt zur Update-Übersicht im App Store führt. Dafür reicht es, eine neue Aktion zu erstellen, die URLs öffnet. Als Zieladresse wird dabei „https://apps.apple.com/updates“ hinterlegt.

Der so erstellte Kurzbefehl lässt sich anschließend über die Einstellungen der Kurzbefehle-Applikation zum Home-Bildschirm hinzufügen. Dort kann er wie eine gewöhnliche App platziert und mit einem eigenen Symbol versehen werden. Ein einfarbiger blauer Hintergrund und das weiße App-Store-Symbol sorge dafür, dass sich der Kurzbefehl optisch gut in bestehende Homescreen-Layouts einfügt. Hier muss man sich nicht großartig umgewöhnen.

Weniger Tippen, schneller Überblick

Im Alltag reduziert sich der Weg zur Update-Liste damit deutlich. Statt zunächst das Profil oben rechts zu öffnen und anschließend den Bereich für Aktualisierungen auszuwählen, genügt ein einziger Tipp auf das neue Symbol. Die bisher notwendigen Zwischenschritte entfallen vollständig.

Das dürfte vor allem Nutzer ansprechen, die den App Store weniger zum Entdecken neuer Inhalte verwenden, sondern gezielt prüfen möchten, welche Aktualisierungen für ihre installierten Anwendungen bereitstehen. Gerade bei regelmäßig gepflegten Apps bleibt man so schneller auf dem aktuellen Stand und kann neue Funktionen ohne Umwege im Blick behalten. Ein weiterer Vorteil: Das Kurzbefehl-Icon besitzt keinen Zahlen-Badge, der andauernd um eure Aufmerksamkeit buhlt.

Schade bleibt, dass Apple der Update-Übersicht nicht einen eigenen Tab innerhalb der App Stores gewährt. Hier steht neben dem werblichen „Heute“-Bereich und der nur für Abonnenten sinnvollen Apple-Arcade-Sektion weiterhin nur die Suche zur Verfügung sowie die beiden Bereiche Apps und Spiele, die Apple als redaktionell kuratierte Schaufenster nutzt.