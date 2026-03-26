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Umgebaute App-Store-Ansicht

iOS 26.4: Kurzbefehl zeigt Update-Übersicht im App Store direkt an
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Mit iOS 26.4 hat Apple den App Store neu strukturiert und die Account-Ansicht deutlich aufgeräumt. Wie bereits im Laufe der Betaphase von iOS 26.4 sichtbar wurde, sind die App-Aktualisierungen nun nicht mehr direkt auf der Startseite erreichbar, sondern in ein eigenes Untermenü gewandert. Wer regelmäßig nach Updates schaut, muss sich seitdem durch mehrere Ebenen tippen.App Store Updates

Direkter Zugriff per Kurzbefehl

Abhilfe schafft ein einfacher Trick über die Kurzbefehle-Applikation. Nutzer können sich dort einen eigenen Kurzbefehl anlegen, der direkt zur Update-Übersicht im App Store führt. Dafür reicht es, eine neue Aktion zu erstellen, die URLs öffnet. Als Zieladresse wird dabei „https://apps.apple.com/updates“ hinterlegt.

Der so erstellte Kurzbefehl lässt sich anschließend über die Einstellungen der Kurzbefehle-Applikation zum Home-Bildschirm hinzufügen. Dort kann er wie eine gewöhnliche App platziert und mit einem eigenen Symbol versehen werden. Ein einfarbiger blauer Hintergrund und das weiße App-Store-Symbol sorge dafür, dass sich der Kurzbefehl optisch gut in bestehende Homescreen-Layouts einfügt. Hier muss man sich nicht großartig umgewöhnen.

Kurzbefehl App Store Updates

Weniger Tippen, schneller Überblick

Im Alltag reduziert sich der Weg zur Update-Liste damit deutlich. Statt zunächst das Profil oben rechts zu öffnen und anschließend den Bereich für Aktualisierungen auszuwählen, genügt ein einziger Tipp auf das neue Symbol. Die bisher notwendigen Zwischenschritte entfallen vollständig.

Das dürfte vor allem Nutzer ansprechen, die den App Store weniger zum Entdecken neuer Inhalte verwenden, sondern gezielt prüfen möchten, welche Aktualisierungen für ihre installierten Anwendungen bereitstehen. Gerade bei regelmäßig gepflegten Apps bleibt man so schneller auf dem aktuellen Stand und kann neue Funktionen ohne Umwege im Blick behalten. Ein weiterer Vorteil: Das Kurzbefehl-Icon besitzt keinen Zahlen-Badge, der andauernd um eure Aufmerksamkeit buhlt.

Schade bleibt, dass Apple der Update-Übersicht nicht einen eigenen Tab innerhalb der App Stores gewährt. Hier steht neben dem werblichen „Heute“-Bereich und der nur für Abonnenten sinnvollen Apple-Arcade-Sektion weiterhin nur die Suche zur Verfügung sowie die beiden Bereiche Apps und Spiele, die Apple als redaktionell kuratierte Schaufenster nutzt.
26. März 2026 um 12:09 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    62 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Oder man hält einfach auf das AppStore Icon gedrückt und wählt Updates…

    Mache ich seit Jahren so.

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  • Hm, wenn ich bei mir (unter 26.4) lange auf AppStore drücke und dann Updates auswähle springt es gleich zu den auszuwählenden Apps hin

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  • Wenn man sich doch mit dem OS ein bisschen auseinander setzen würde und mal etwas näher hinschaut, dann könnten so viele einfache Lösungen geboten sein.

    Lange drücken geht heute nach wie vor bei so vielen Apps… aber ja…

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  • Schön wäre ein Kurzbefehl um den Safari Verlauf zu löschen

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  • Ich hatte so gerne, dass man per Kurzbefehl die automatisch Bildschirmhelligkeit aus- und einschalten kann. Seit Jahren warte ich da drauf. Hintergrund: per aus und wieder an, wird die Bildschirmhelligkeit resettet. Habe ich das iPad an der Magic Tastatur geheftet, benutze ich die Tastaturtasten zur Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Nehme ich das iPad am Abend aber ab und mir rüber ins Wohnzimmer, ist es mir immer viel zu hell. Ständig muss ich dann per Drop Down Menu regulieren. Da wäre es für mich einfach praktischer, dies per Kurzbefehl zu lösen. Nehme ich das iPad von der Magic Tastatur runter und es wird so vom Strom getrennt, wäre dies der Auslöser, die automatische Bildschirmhelligkeit kurz aus- und wieder einzuschalten. Es wäre dann direkt an die etwas schummerige, abendliche, indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer angepasst. Nun, ich scheine damit allein auf weiter Flur aber vielleicht findet dieser Kommentar irgendwann, durch magische Weise, seinen Weg zur Umsetzung. ;-)

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    • mmmh… kannst du das nicht trotzdem lösen? via Kurzbefehle, eine Automation mit dem Trigger „Ladegerät“ „getrennt wird“ , dann Helligkeit fix einstellen auf 50% bspw. Fertig. Die Auto Helligkeit reguliert dann im Wohnzimmer nochmal nach…. Aber dadurch ist es dann eben gedimmt. Andere Möglichkeit wäre mit dem Weißpunkt experimentieren. Du kannst denselben Trigger verwenden und dann Weißpunkt (Teil der Bedienungshilfen) auswählen in den Kurzbefehlen. Dadurch wird der Bildschirm auch massiv gedimmt

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  • Wäre aber auch schön, wenn die automatischen Updates mal wieder funktionieren würden! Das ist bei mir schon seit vielen iOS Versionen nicht mehr der Fall.

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  • hab schon den ersten bug – text übersetzen (bei mir mit deepl) funktioniert mit der originaltext ersetzen funktion nicht mehr

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  • Gibt es auch einen Kurzbefehl, um bei Anrufen die Nummer zu unterdrücken?
    Finde das ist auch sehr versteckt in den Einstellungen, wenn man viel hin und her wechseln möchte…

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