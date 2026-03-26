Umgebaute App-Store-Ansicht
iOS 26.4: Kurzbefehl zeigt Update-Übersicht im App Store direkt an
Mit iOS 26.4 hat Apple den App Store neu strukturiert und die Account-Ansicht deutlich aufgeräumt. Wie bereits im Laufe der Betaphase von iOS 26.4 sichtbar wurde, sind die App-Aktualisierungen nun nicht mehr direkt auf der Startseite erreichbar, sondern in ein eigenes Untermenü gewandert. Wer regelmäßig nach Updates schaut, muss sich seitdem durch mehrere Ebenen tippen.
Direkter Zugriff per Kurzbefehl
Abhilfe schafft ein einfacher Trick über die Kurzbefehle-Applikation. Nutzer können sich dort einen eigenen Kurzbefehl anlegen, der direkt zur Update-Übersicht im App Store führt. Dafür reicht es, eine neue Aktion zu erstellen, die URLs öffnet. Als Zieladresse wird dabei „https://apps.apple.com/updates“ hinterlegt.
Der so erstellte Kurzbefehl lässt sich anschließend über die Einstellungen der Kurzbefehle-Applikation zum Home-Bildschirm hinzufügen. Dort kann er wie eine gewöhnliche App platziert und mit einem eigenen Symbol versehen werden. Ein einfarbiger blauer Hintergrund und das weiße App-Store-Symbol sorge dafür, dass sich der Kurzbefehl optisch gut in bestehende Homescreen-Layouts einfügt. Hier muss man sich nicht großartig umgewöhnen.
Weniger Tippen, schneller Überblick
Im Alltag reduziert sich der Weg zur Update-Liste damit deutlich. Statt zunächst das Profil oben rechts zu öffnen und anschließend den Bereich für Aktualisierungen auszuwählen, genügt ein einziger Tipp auf das neue Symbol. Die bisher notwendigen Zwischenschritte entfallen vollständig.
Das dürfte vor allem Nutzer ansprechen, die den App Store weniger zum Entdecken neuer Inhalte verwenden, sondern gezielt prüfen möchten, welche Aktualisierungen für ihre installierten Anwendungen bereitstehen. Gerade bei regelmäßig gepflegten Apps bleibt man so schneller auf dem aktuellen Stand und kann neue Funktionen ohne Umwege im Blick behalten. Ein weiterer Vorteil: Das Kurzbefehl-Icon besitzt keinen Zahlen-Badge, der andauernd um eure Aufmerksamkeit buhlt.
Schade bleibt, dass Apple der Update-Übersicht nicht einen eigenen Tab innerhalb der App Stores gewährt. Hier steht neben dem werblichen „Heute“-Bereich und der nur für Abonnenten sinnvollen Apple-Arcade-Sektion weiterhin nur die Suche zur Verfügung sowie die beiden Bereiche Apps und Spiele, die Apple als redaktionell kuratierte Schaufenster nutzt.
Oder man hält einfach auf das AppStore Icon gedrückt und wählt Updates…
Mache ich seit Jahren so.
Habe ich mir jetzt auch so gedacht.
Wusste ich nicht – DANKE für den Hinweis mit dem langen Druck auf das App Store Symbol – damit macht es keinen Sinn sich einen Kurz Befehl einzurichten brauch einfach nur den Daumen eine halbe Sekunde auf dem App Store Symbol liegen lassen und dann auf Updates drücken – ich alter Sack mit 58 wusste das nicht
Jungspund;-))
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Dachte ich mir auch. Wozu umständlich einen Kurzbefehl anlegen wenn es doch von Haus aus schon easy geht
Ja das ist echt easy aber darauf bin ich nie gekommen, danke!
Wieder was gelernt!
+1 Genau so!
So ist es
Dankeschön für den Tipp. Kannte ich noch garnicht.
Bin nur hier hin um das zu schreiben
Und genau DAS, sind die echten Tipps!
Sehr geil.
Danke
Danke für den Tip.
Top :-) Vielen Dank für den Tip.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie nah die Lösung doch eigentlich ist….
So viele Ahnungslose hier :)
Und du bist so schlau, schon das du ein wertvoller Teil der Community bist.
Bester Tipp – danke
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+1 Danke, wusste ich nicht.
Da es leider den 3d touch nicht mehr gibt, dauert es halt länger das Icon gedrückt zu halten. Ansonsten aber eine top Lösung.
Bedienungshilfen – Tippen – Haptic Touch auf „schnell“ stellen. Dann gehts auch zackig :)
Ist ja noch viel besser!
Mega! Danke für den Tipp!
Grandios einfach – war mir vollkommen unbekannt !
Leider guckt die ifun Redaktion gefühlt kaum hier mal in die Kommentare rein…
So ist es. Sollte Ifun auch wissen
Mache ich seit dem iPhone 6s auch genau so und mit Haptic Touch funktioniert es auch gut.
@Bo: da kommt bei mir nur die Auswahl: Homebildschirm bearbeiten, Face ID anfordern oder App löschen…
so sieht’s aus. Ist ein Fintertipp mehr :)
Danke!!
Hm, wenn ich bei mir (unter 26.4) lange auf AppStore drücke und dann Updates auswähle springt es gleich zu den auszuwählenden Apps hin
Nicht erst seit 26.4
Gibt es gefühlt „seit immer“.
Also zumindest seit es ForceTouch gibt.
Wer hat 169 Apps auf dem iPhone?
227 :-)
346 Stand heute
Krass
813
885 Apps habe ich auf meinen iPhone.
Stimmt, 169 Apps halte ich auch für deutlich zu wenig ;-)
335 grade nachgeschaut
734
116 hier und finde ich schon zu viel :D
169 Apps, die aktualisiert werden wollen. Wieviele Apps tatsächlich installiert sind, sieht man nicht ;)
Wenn man sich doch mit dem OS ein bisschen auseinander setzen würde und mal etwas näher hinschaut, dann könnten so viele einfache Lösungen geboten sein.
Lange drücken geht heute nach wie vor bei so vielen Apps… aber ja…
Das lustige ist, dass ich den Tip hier im iFun schon gelesen habe. Aber jetzt fehlt er an dieser Stelle.
Schön wäre ein Kurzbefehl um den Safari Verlauf zu löschen
Oder Cookies ein- und ausschalten.
Nicht perfekt, aber besser als nichts:
settings-navigation://com.apple.Settings.Apps/com.apple.mobilesafari#CLEAR_HISTORY_AND_DATA
Vielen Dank
Peter, ja das wäre super
Ich hatte so gerne, dass man per Kurzbefehl die automatisch Bildschirmhelligkeit aus- und einschalten kann. Seit Jahren warte ich da drauf. Hintergrund: per aus und wieder an, wird die Bildschirmhelligkeit resettet. Habe ich das iPad an der Magic Tastatur geheftet, benutze ich die Tastaturtasten zur Einstellung der Bildschirmhelligkeit. Nehme ich das iPad am Abend aber ab und mir rüber ins Wohnzimmer, ist es mir immer viel zu hell. Ständig muss ich dann per Drop Down Menu regulieren. Da wäre es für mich einfach praktischer, dies per Kurzbefehl zu lösen. Nehme ich das iPad von der Magic Tastatur runter und es wird so vom Strom getrennt, wäre dies der Auslöser, die automatische Bildschirmhelligkeit kurz aus- und wieder einzuschalten. Es wäre dann direkt an die etwas schummerige, abendliche, indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer angepasst. Nun, ich scheine damit allein auf weiter Flur aber vielleicht findet dieser Kommentar irgendwann, durch magische Weise, seinen Weg zur Umsetzung. ;-)
mmmh… kannst du das nicht trotzdem lösen? via Kurzbefehle, eine Automation mit dem Trigger „Ladegerät“ „getrennt wird“ , dann Helligkeit fix einstellen auf 50% bspw. Fertig. Die Auto Helligkeit reguliert dann im Wohnzimmer nochmal nach…. Aber dadurch ist es dann eben gedimmt. Andere Möglichkeit wäre mit dem Weißpunkt experimentieren. Du kannst denselben Trigger verwenden und dann Weißpunkt (Teil der Bedienungshilfen) auswählen in den Kurzbefehlen. Dadurch wird der Bildschirm auch massiv gedimmt
Wäre aber auch schön, wenn die automatischen Updates mal wieder funktionieren würden! Das ist bei mir schon seit vielen iOS Versionen nicht mehr der Fall.
Bei mir auch. Merkwürdig.
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Man kann ja doch was aus den Kommentaren lernen
sehr guter Hinweis!!
hab schon den ersten bug – text übersetzen (bei mir mit deepl) funktioniert mit der originaltext ersetzen funktion nicht mehr
Gibt es auch einen Kurzbefehl, um bei Anrufen die Nummer zu unterdrücken?
Finde das ist auch sehr versteckt in den Einstellungen, wenn man viel hin und her wechseln möchte…
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