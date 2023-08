Die Apple Watch betreffend können wir hier auch gleich noch eine Sommerloch-Geschichte aus den USA verlinken. Die New York Post zitiert eine Studie, der zufolge die Armbänder von Smartwatches und sonstigen Fitnessgeräten ein wahres Sammelbecken für Bakterien aller Art sind. Wundern dürfte sich darüber aber insbesondere bei den aktuellen Temperaturen allerdings niemand, die Armbänder erfüllen hier teils die gleiche Funktion wie die in den 1980ern auch als Mode-Utensil genutzten Schweißbänder.

Den neuen Eintrag in die Produkt-Datenbank für Bluetooth-Geräte hat das Apple-Blog MacRumors aufgestöbert. Unter der Bezeichnung „WatchOS Profile Subsystem 2023“ lässt sich dort nun eine pauschale Anmeldung für die neuen Modelle der Apple-Uhr nachschlagen. Welche und wieviele Varianten wir konkret in diesem Herbst von Apple erwarten dürfen, bleibt dabei allerdings offen.

Vorstellung in 3 Wochen Apple Watch Series 9 bereits in Bluetooth-Datenbank registriert

