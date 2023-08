SwitchBot Curtain 3 ausprobiert: Neuer Vorhangantrieb mit Matter-Unterstützung

Die Vorhangmotoren von SwitchBot waren das erste Zubehör des Herstellers, das sich über Matter auch in HomeKit einbinden ließ. Jetzt ist mit dem SwitchBot Curtain 3 eine neue Generation des Vorhangantriebs verfügbar, der wie sein Vorgänger über den SwitchBot Hub 2 in HomeKit integriert werden kann, jedoch leistungsfähiger und gleichzeitig leiser ist.

Vorab muss man sagen, dass sich der Leistungszuwachs beim SwitchBot Curtain 3 sichtlich auf dessen Größe niederschlägt. Die Gesamtlänge des Antriebs beläuft sich jetzt auf 20,5 Zentimeter, der Curtain 2 war da mit 14,3 Zentimetern ein ganzes Stück kleiner. Dafür wird die Schubkraft des Motors jetzt mit 15 Kilogramm angegeben.

Die Größe sollte auch bei den meisten Setups eher nicht ins Gewicht fallen, der SwitchBot Curtain wird in einer Falte hinter dem Vorhang angebracht, sodass er zumindest bei opaken Stoffen von innen nicht sichtbar ist. Und wenn man den Antrieb im Zusammenspiel mit einem nicht durchsichtigen Vorhang verwendet, kann man zudem über den Einsatz des von SwitchBot angebotenen Solarpanels nachdenken, das dann als Verlängerung an dessen Unterseite angebracht wird. Dazu später mehr.

SwitchBot Curtain 3 mit Matter über Bluetooth

Der SwitchBot Curtain 3 verbindet sich wie sein Vorgänger über Bluetooth und setzt für die Anbindung an Apple HomeKit, Amazon Alexa und weitere Smarthome-Plattformen den SwitchBot Hub 2 des Herstellers voraus. Dank der Unterstützung von Matter besteht damit über das SwitchBot-System hinaus Kompatibilität mit zahlreichen Smarthome-Plattformen.

Der SwitchBot Hub 2 ist mit Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgestattet und fungiert gleichzeitig als Temperaturanzeige. Zudem stehen hier zwei Bildschirmtasten zur Verfügung, die man alternativ zur App- oder Sprachsteuerung ebenfalls zum Öffnen und Schließen des Vorhangs verwenden oder auch mit anderen Funktionen belegen kann. Je nach Installationsort kann auch die separat erhältliche SwitchBot Remote als zusätzlicher Vorhangschalter ganz praktisch sein.

Verschiedene Versionen für U-Schienen und runde Stangen

Der SwitchBot Curtain 3 ist wahlweise für U-Schienen oder runde Vorhangstangen erhältlich. Wir haben die letztgenannte Version ausprobiert und auf einer gewöhnlichen Metallvorhangstange installiert, auf der ein mit Ringösen ausgestatteter zweiteiliger Vorhang läuft. Die beiden Vorhangteile öffnen sich von der Mitte nach links und rechts, dementsprechend sind hier zwei Motoren erforderlich, um die beiden Hälften nach außen und wieder zurück fahren zu können. Im Rahmen der Einrichtung wird in solch einem Fall automatisch eine Gruppe aus zwei Antrieben erstellt, die dann gleichzeitig agieren.

Die Installation der Hardware ging schnell und einfach vonstatten, am meisten Zeit hat eigentlich die Einbindung in die App und die anschließende Konfiguration beansprucht. Die SwitchBot-Anwendung führt dabei gut nachvollziehbar durch die einzelnen Schritte bis in zur abschließenden Kalibrierung.

Bei unserem Testvorhang laufen Gummirollen des Antriebs auf einer matten Metallstange und laufen zuverlässig und exakt auf ihre Seiten- und Mittelpositionen. Falls die verwendeten Vorhangschienen zu rutschig sind, kann man auch einen mitgelieferten Magnetstreifen mittig platzieren um die korrekte Schließposition zu definieren.

Der so angetriebene Vorhang lässt sich per App oder Sprachbefehl vollständig oder wenn gewünscht auch nur teilweise öffnen und wieder schließen. Die SwitchBot-App bietet auch die Möglichkeit, die Öffnung zeitgesteuert zu programmieren. Bei Einbindung in Smarthome-Systeme sind beispielsweise auch Automationen in Verbindung mit Lichtsensoren möglich.

Akku kann auch durch die Sonne geladen werden

Der im SwitchBot Curtain 3 verbaute Akku lässt sich über USB-C laden und hält bei normaler Verwendung bis zu acht Monate. Komplett unabhängig von einem Ladegerät kann man sich mit den von SwitchBot als Zubehör angebotenen Solarpanels machen. Damit verbunden finden sich auch ein paar erwähnenswerte zusätzliche Einstellungen in der SwitchBot-App.

Die Solarpanels würden wir allerdings nur für die Verwendung mit größeren und opaken Vorhängen empfehlen. Mit einem langen Klapparm werden sie am unteren Ende des Vorhangmotors befestigt und hängen von außen deutlich sichtbar rund 50 Zentimeter nach unten. In dieser Position können sie allerdings auch entsprechend gut das Außenlicht einfangen, das kleine Solarpanel kann man dabei auch vom Winkel her anpassen.

Die tägliche Ausbeute des Solarpanels wird in der SwitchBot-App erfasst und lässt sich als Diagramm auch mit historischen Daten abrufen. Um diese Werte zu optimieren, findet sich bei installiertem Solarpanel auch die Möglichkeit, eine „Auto-Aufladung“ zu konfigurieren. Der Vorhang kann dann automatisiert im Tages- oder Wochenabstand eine vorgegebene Position anfahren, um für eine festgelegte Zeit Sonnenlicht zu tanken. Diese Option ist immer dann sinnvoll, wenn der Vorhang ansonsten komplett zur Seite fährt und tagsüber hinter einer Wand verschwindet.

Zur Einführung 10% Rabatt

Der SwitchBot Curtain 3 geht mit einem Preis von 89,99 Euro an den Start. Zur Markteinführung gewährt der Hersteller mit dem Code ZYCURTAIN3 10 Prozent Preisnachlass. Der Rabattcode gilt sowohl auf der SwitchBot-Webseite als auch bei Amazon und lässt sich neben dem neuen Vorhangantrieb auch beim Kauf des SwitchBot Hub 2, des Solarpanels und der Fernbedienung anwenden.