Wetter-App Meteoblue mit Hitzekarten: Temperatur auf 10 Meter genau

Die Meteoblue-App lässt sich kostenlos laden und umfasst neben einer Vorhersage über sieben Tage hinweg auch detaillierte Tagesinformationen im stündlichen Verlauf und ergänzend verschiedene Auswertungen als Meteogramm, Wetterkarten, Satellitenbilder und ein Regenradar. Wer die in der Gratisversion angezeigte Werbung nicht sehen will, kann zum Jahrespreis von 2,99 Euro auf die werbefreie Variante upgraden.

Wenn für einen Eintrag in der Ortsliste der App eine Hitzekarte verfügbar ist, wird dies durch ein Banner in der Standardansicht angezeigt. Der zusätzlichen Ansicht liegen Vektordaten zugrunde, sodass sich die Karten extrem hochskalieren lassen. Die Hitzekarten stehen in Meteoblue kostenlos zur Verfügung.

