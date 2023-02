SwitchBot Blind Tilt: App-Steuerung für Drehstab-Jalousien in Deutschland erhältlich

Mit dem neuen Zubehör will der Hersteller eine einfache Option bieten, um vorhandene Jalousien, deren Lamellen sich mithilfe eines Drehstabs verstellen lassen, um eine Smarthome-Anbindung und damit verbunden auch App-Steuerung zu erweitern. Der Motor ist mit einer Aufnahme für den Drehstab versehen und erlaubt so das Verstellen des Lamellenwinkels auf bis zu zwei Grad genau auch aus der Ferne. Die Möglichkeit zur manuellen Bedienung bleibt dabei weiter erhalten. Alternativ zu iPhone und App hat SwitchBot zudem auch kleine Fernbedienungen im Programm, mit deren Hilfe sich die Jalousieantriebe ebenfalls steuern lassen.

Mit dem Blind Tilt hat Switchbot im vergangenen Jahr eine per App bedienbare Motorsteuerung für Drehstab-Jalousien angekündigt und den Produktionsstart über Crowdfunding finanziert. Jetzt lässt sich das neue Smarthome-Zubehör offiziell bestellen. In Deutschland wird SwitchBot Blind Tilt zum Preis von 69,99 Euro über Amazon vertrieben.

Insert

You are going to send email to