Updates für iPhone und HomePod: iOS 16.3.1 optimiert Unfallerkennung

Neben dem iPhone wurde auch die HomePod-Software aktualisiert und steht jetzt in Version 16.3.2 zur Installation über die Home-App bereit. Hier führt Apple eine Problembehebung an, die „Smart-Home-Anfragen über Siri“ korrigieren soll, die zuvor eventuell fehlschlugen. Zudem soll sich auch der HomePod über allgemeine Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen freuen dürfen.

Hier hatte es in den vergangenen Tagen vermehrt Kritik an Falsch-Positiv-Meldungen gegeben, bei denen die Unfallerkennung auch auf Skipisten oder in Freizeitparks aktiviert wurde, ohne dass es zuvor zu einem Unfall gekommen war.

Zudem korrigiert die System-Aktualisierung einen Fehler, der dazu führte, dass Fragen an Siri ohne Antwort blieben, wenn sich diese nach Objekten im „Wo ist?“-Netzwerk Apples erkundigten. Auch die Unfallerkennung der neuen iPhone 14- und iPhone 14 Pro-Modelle will Apple mit dem Update optimiert haben.

Apple hat vor wenigen Minuten eine fehlerbehebende iOS-Aktualisierung ausgegeben und stellt das iPhone-Betriebssystem jetzt in Ausgabe iOS 16.3.1 zum Download bereit. Das System-Update wird über die iPhone-Einstellungen zum Download angeboten und folgt nur 19 Tage auf iOS 16.3, das am 23. Januar zum Download bereitgestellt wurde.

