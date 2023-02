Husqvarna Automower Aspire R4: Neues Einsteigermodell mit App

Eine erwähnenswerte Option im Zusammenhang mit dem neuen Mähroboter von Husqvarna ist die Einführung der kompletten Aspire-Produktlinie . Husqvarna richtet sich damit konkret an Privatanwender, die nicht nur überschaubare Gärten, sondern in der Regel auch wenig Platz zum Verstauen ihrer Gartengeräte haben.

Insert

You are going to send email to