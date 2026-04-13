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Aqara Life: Smarthome-App mit experimentellem Ansatz
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Aqara versucht sich an einem für seinen Unternehmensbereich bislang ungewohnten App-Konzept. Der Smarthome-Anbieter will die Steuerung seiner Geräte flexibler gestalten und mit Gamification-Elementen verknüpfen. Die App trägt den Namen „Aqara Life“ und befindet sich derzeit in einer frühen Erprobungsphase. Interessenten können die aktuelle Beta der Anwendung über Apples TestFlight-Programm beziehen.

Im Zentrum des Konzepts steht eine Erweiterungsfunktion über zusätzliche Software-Module. Diese sollen es ermöglichen, die Bedienung und Funktionen eines Geräts an den jeweiligen Nutzer und dessen individuelle Anforderungen anzupassen oder zu erweitern. Ein Sensor oder eine Lampe könnte damit nicht mehr nur die ursprünglich vorgesehenen Funktionen erfüllen, sondern in einem anderen Zusammenhang mit veränderten Optionen und Verhaltensweisen eingesetzt werden.

Geräte lassen sich flexibel umfunktionieren

Ein von Aqara genanntes Beispiel betrifft smarte Lampen. Diese können mithilfe der neuen App des Anbieters nicht nur schlicht zur Beleuchtung genutzt, sondern auch in interaktive Anwendungen eingebunden werden.

Auch Sensoren sollen sich dank „Aqara Life“ anders nutzen lassen als bisher. Ein klassischer Wassersensor, der normalerweise vor Überschwemmungen warnt, könnte demnach alternativ zur Überwachung eines Wasserstands in einem Aquarium verwendet werden. Wird kein Wasser erkannt, wird dies als Hinweis auf einen zu niedrigen Pegel interpretiert.

Aqara Life App

Erste Version mit begrenztem Funktionsumfang

Zum Start unterstützt die neue Plattform nur eine begrenzte Zahl von Gerätetypen. Dazu zählen unter anderem Lampen und Schalter sowie Tür- und Fenstersensoren. Insgesamt können aktuell 23 verschiedene Geräte in die App eingebunden werden.

Ausschlaggebend für das Entstehen der neuen App war laut Aqara der Gedanke, dass eine einzelne App nicht für alle Anwendungszwecke gleichermaßen geeignet ist. Der Hersteller sieht „Aqara Life“ als eine Art Sandkasten, um neue Funktionen und KI-gestützte Anwendungen zu erproben.
13. Apr. 2026 um 10:12 Uhr von chris Fehler gefunden?


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