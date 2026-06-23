Prime-Preise für Smarthome-Zubehör
SwitchBot-Angebote: Wetterstation, Türschloss und Ventilator günstiger
Die Wetterstation von SwitchBot ist noch keine drei Wochen alt und bereits deutlich im Preis reduziert. Das neue Smarthome-Display wird als Prime-Day-Aktion des Herstellers für 76,99 Euro statt 109,99 Euro angeboten.
Die Bezeichnung Wetterstation beschreibt den Funktionsumfang nur teilweise. So spricht auch SwitchBot selbst von einem smarten E-Ink-Bildschirm, auf dem man neben Informationen rund um das Wetter auch einen Kalender und Erinnerungen anzeigen kann. Hierfür lässt sich das Display unter anderem mit iCloud, Google oder Outlook synchronisieren.
Für die Raumklimaanzeige sind Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit integriert. Darüber hinaus lässt sich die Station mit externen Sensoren von SwitchBot verbinden. Für diese Funktionen sowie für die Integration in andere Smarthome-Plattformen über Matter wird allerdings ein kompatibler SwitchBot-Hub benötigt. SwitchBot bietet auch entsprechende Kombipakete an.
Neben der Wetterstation hat der Hersteller auch zahlreiche weitere Produkte aus seinem Portfolio zum Teil deutlich im Preis reduziert, darunter seine elektronischen Türschlösser und seinen aktuell durchaus nützlichen Tischventilator.
Smart Lock mit Gesichts- und Handflächenerkennung
Das aktuelle Spitzenmodell im Türschloss-Sortiment von SwitchBot ist das Smart Lock Ultra mit Vision Pro, das wir hier ausführlich vorgestellt haben. In dieser Kombination lässt sich eine mit dem elektronischen Schloss ausgestattete Tür nicht nur per App oder Nummerncode, sondern auch mithilfe von Gesichts- und Handflächenerkennung öffnen.
Das Premiumpaket mit Türschloss und dem neuen Keypad Vision Pro wird für 249 Euro angeboten. Die Variante ohne Handflächenerkennung kostet 219 Euro.
Mobiler Ventilator mit Akku
Wer aktuell einen Ventilator sucht, findet im USB Tischventilator von SwitchBot eine mögliche Alternative. Diesen haben wir bei seiner Markteinführung im vergangenen Jahr genauer unter die Lupe genommen.
Das Gerät richtet sich vor allem an Nutzer, die einen handlichen und flexibel verwendbaren Ventilator suchen. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass man ihn auch mehrere Stunden ohne Stromzufuhr betreiben kann. Der Ventilator ist schwenkbar und mit einem integrierten Nachtlicht ausgestattet.
Der USB Tischventilator von SwitchBot ist aktuell für 82,99 Euro erhältlich.
Vorsicht bei der Gesichtserkennung – ich kann aus eigener Erfahrung nur abraten. Habe das Keypad Vision Pro samt Lock gekauft, genau wegen dieser Funktion. Beworben wird eine Fehlerquote „unter 0,0001 %”. Bei uns wurde die Haustür innerhalb kurzer Zeit dreimal für fremde Personen entriegelt – u. a. eine Nachbarin und ein Freund meines Sohnes, beide ohne jede Ähnlichkeit mit den eingelernten Gesichtern.
Der Support hat reagiert und auf ein Firmware-Update (V29) plus komplettes Neu-Einlernen verwiesen. Habe beides gemacht – danach trat der Fehler erneut auf. Nachvollziehbare Changelogs zur Firmware sucht man übrigens vergeblich.
Bei einem reinen Komfort-Gadget wäre das verschmerzbar. Bei einem Türschloss, das den Zutritt zur eigenen Wohnung regelt, ist es für mich ein K.-o.-Kriterium. Habe die Geräte zurückgeschickt. Fingerabdruck und PIN mögen funktionieren – der beworbenen Gesichtserkennung würde ich aber nicht die Haustür anvertrauen.
Ventilator und e ink Wetterstation ist top!
Hab das Vision seit Release im Einsatz und bisher noch keine einzige Falscherkennung gehabt – vielleicht ist dein Gerät nur defekt …
Die Wetterstation ist seit dem letzten Update auch gut geworden – inzwischen gibt es eine Dreitageansicht im Kalender :-) und das einbinden eigener Sensoren ist auch sehr praktisch.