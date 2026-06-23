Die Wetterstation von SwitchBot ist noch keine drei Wochen alt und bereits deutlich im Preis reduziert. Das neue Smarthome-Display wird als Prime-Day-Aktion des Herstellers für 76,99 Euro statt 109,99 Euro angeboten.

Die Bezeichnung Wetterstation beschreibt den Funktionsumfang nur teilweise. So spricht auch SwitchBot selbst von einem smarten E-Ink-Bildschirm, auf dem man neben Informationen rund um das Wetter auch einen Kalender und Erinnerungen anzeigen kann. Hierfür lässt sich das Display unter anderem mit iCloud, Google oder Outlook synchronisieren.

Für die Raumklimaanzeige sind Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit integriert. Darüber hinaus lässt sich die Station mit externen Sensoren von SwitchBot verbinden. Für diese Funktionen sowie für die Integration in andere Smarthome-Plattformen über Matter wird allerdings ein kompatibler SwitchBot-Hub benötigt. SwitchBot bietet auch entsprechende Kombipakete an.

Neben der Wetterstation hat der Hersteller auch zahlreiche weitere Produkte aus seinem Portfolio zum Teil deutlich im Preis reduziert, darunter seine elektronischen Türschlösser und seinen aktuell durchaus nützlichen Tischventilator.

Smart Lock mit Gesichts- und Handflächenerkennung

Das aktuelle Spitzenmodell im Türschloss-Sortiment von SwitchBot ist das Smart Lock Ultra mit Vision Pro, das wir hier ausführlich vorgestellt haben. In dieser Kombination lässt sich eine mit dem elektronischen Schloss ausgestattete Tür nicht nur per App oder Nummerncode, sondern auch mithilfe von Gesichts- und Handflächenerkennung öffnen.

Das Premiumpaket mit Türschloss und dem neuen Keypad Vision Pro wird für 249 Euro angeboten. Die Variante ohne Handflächenerkennung kostet 219 Euro.

Mobiler Ventilator mit Akku

Wer aktuell einen Ventilator sucht, findet im USB Tischventilator von SwitchBot eine mögliche Alternative. Diesen haben wir bei seiner Markteinführung im vergangenen Jahr genauer unter die Lupe genommen.

Das Gerät richtet sich vor allem an Nutzer, die einen handlichen und flexibel verwendbaren Ventilator suchen. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass man ihn auch mehrere Stunden ohne Stromzufuhr betreiben kann. Der Ventilator ist schwenkbar und mit einem integrierten Nachtlicht ausgestattet.

Der USB Tischventilator von SwitchBot ist aktuell für 82,99 Euro erhältlich.