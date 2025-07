SwitchBot-Tischventilator mit App-Anbindung und Akku

Auch wenn der Sommer gerade Pause macht, passt der neue Tischventilator von SwitchBot perfekt zur aktuellen Jahreszeit. Das Gerät ist vergleichsweise kompakt und angenehm vielseitig. Allerdings muss man angesichts des erweiterten Funktionsumfangs, darunter App-Steuerung und optionaler Akku-Betrieb, einen kleinen Aufpreis in Kauf nehmen.

Die offizielle Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 129,99 Euro. Bei Amazon gibt es den Ventilator gerade mit Rabattgutschein zum Einführungspreis von 116,99 Euro.

Bei dem neuen Tischventilator von SwitchBot handelt es sich um ein kompaktes Gerät mit knapp 40 Zentimetern Höhe, das sich mit einem rückseitig integrierten Handgriff einfach transportieren und im Akku-Betrieb abhängig von der gewählten Leistungsstufe zwischen vier und zwölf Stunden ohne Steckdose betreiben lässt. Abstriche gibt es in diesem Zusammenhang für den im Sockel integrierten Stromanschluss. Man muss den Ventilator jedes Mal anheben, um den Netzstecker ein- oder auszustecken. Grundsätzlich ist aber auch der dauerhafte Betrieb am Netzstecker möglich.

Der integrierte Rotor hat einen Durchmesser von etwa 20 Zentimetern und erzeugt einen angenehmen Luftstrahl, der auch in der niedrigsten Stufe aus zwei Metern Entfernung gut wahrnehmbar ist. Die Leistung des Ventilators lässt sich in neun verschiedenen Stufen einstellen, wobei die Geräuschentwicklung minimal ist – auf Stufe 1 arbeitet das Gerät quasi geräuschlos.

Schwenkbar, 4 Modi und Nachtlichtfunktion

Nicht alltäglich ist die Möglichkeit, den Ventilator nicht nur seitlich, sondern auch nach oben und unten um jeweils bis zu 90 Grad schwenken zu lassen. SwitchBot hat das Gerät zudem mit vier verschiedenen Modi ausgestattet. Ergänzend zur manuellen Bedienung stehen die Einstellungen „Baby“ (sehr leise), „Schlaf“ (wird langsam schwächer) und „Natürlich“ zur Verfügung. An heißen Tagen gefällt uns die letzte Einstellung am besten, der Ventilator simuliert hier durch wechselnde Leistungsstufen eine angenehme „frische Brise“.

Als ergänzende Funktion verfügt der Ventilator über ein integriertes Nachtlicht mit 3000 Kelvin Farbtemperatur und einer Leuchtkraft von 50 Lumen. Diese Beleuchtung ist auf den nächtlichen Gebrauch ausgerichtet und soll eine unaufdringliche Lichtquelle bieten. Der Rotorbereich wird dann dezent von unten her beleuchtet und die Helligkeit lässt sich in zwei Stufen verstellen.

App-Steuerung und Matter-Option

Die Bedienung des Ventilators kann über ein Tastenfeld direkt am Gerät und eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung erfolgen. Ergänzend stehen dann neben den Standardoptionen noch erweiterte Einstellungen in der SwitchBot-App zur Verfügung.

Für die Steuerung per App muss eine Bluetooth-Verbindung zum SwitchBot-Ventilator hergestellt werden. Wenn man über einen mit Matter kompatiblen Hub des Herstellers verfügt, kann man den Ventilator auf diesem Weg auch in Smarthome-Plattformen wie Apple Home integrieren, und das Gerät auf diesem Weg per Sprachsteuerung bedienen oder in Automationen integrieren.