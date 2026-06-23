Mit der Elite 400 hat Bluetti ein Powerstation-Schwergewicht auf Rollen neu im Programm. Mit einer Kapazität von 3.840 Wattstunden richtet sich das Gerät vor allem an Nutzer mit höherem Energiebedarf.. Wir haben einen Blick auf die Bluetti Elite 400 geworfen und uns dabei gleich auch den neuen Balco Transfer Hub des Herstellers angeschaut.

Zunächst aber zur Bluetti Elite 400. Bei einer Kapazität von knapp 4 Kilowattstunden wird niemand ein Leichtgewicht erwarten. Die 43 × 29 × 100 cm große Powerstation bringt dann auch rund 40 Kilo auf die Waage. Um einen Transport ohne fremde Hilfe zu ermöglichen, hat Bluetti das Gerät mit zwei soliden Rollen und einem ausziehbaren Griff ausgestattet. Die Powerstation lässt sich dadurch ähnlich wie ein Rollkoffer hinter sich herziehen, bleibt aber dennoch klobig und schwer. Wer eine flexible und wirklich portable Lösung sucht, greift besser zu einem kleineren Modell.

Gartenhaus und Garage als Einsatzgebiet

Die Bluetti Elite 400 scheint uns besonders für den Einsatz im Gartenhaus oder einer Garage sehr gut geeignet. Mit einem oder mehreren Solarpanels kombiniert, kann man sich so ein System zur Stromversorgung aufbauen, das auch mal größere Geräte versorgen oder in Ausnahmefällen ortsunabhängig genutzt werden kann.

Die Elite 400 kann dauerhaft 2.600 Watt liefern, kurzzeitig sind auch bis zu 3.900 Watt möglich. Für die Leistungsabgabe stehen zwei AC-Steckdosen, jeweils zwei Anschlüsse für USB-C und USB-A sowie eine Autosteckdose zur Verfügung. Aufladen lässt sich die Bluetti Elite 400 über die Steckdose oder einen DC-Anschluss, mit dem man auch Solarpanels mit bis zu 1.000 Watt Leistung verbinden kann.

Autarke Stromversorgung dank Solar

Hier sind wir dann auch bei dem für uns optimalen Einsatzbereich. Die Powerstation steht in einem Gartenhaus und wird über ein auf dessen Dach angebrachtes Solarpanel geladen. Die Ausgangsleistung reicht problemlos aus, um nicht nur dauerhaft einen Kühlschrank zu betreiben, sondern hier und da auch mal ein Elektrowerkzeug oder die Kaffeemaschine zu verwenden. Wieviel Solarleistung man benötigt, um einen möglichst unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten, hängt natürlich von der konkreten Verwendung ab.

Auf ein Manko müssen wir noch hinweisen. Beim Laden oder der Leistungsabgabe läuft der Lüfter der Elite 400 recht schnell und gut hörbar an. Im Gartenhaus oder einer Garage dürfte das weniger ein Problem sein. Für den dauerhaften Einsatz im Wohnbereich scheint uns das Gerät auch deswegen nicht geeignet. Falls ihr plant, die Elite 400 auch im Winter in ungeheizten Räumen zu verwenden, ist noch zu beachten, dass die Ladefunktion bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt deaktiviert wird.

Bluetti bietet die Elite 400 während der Prime Days von Amazon sowohl über die eigene Webseite als auch über Amazon für 1.699 Euro an. Beim Kauf bei Bluetti direkt kann man das Gerät nochmal günstiger für 1.428 Euro erhalten, wenn es Teil einer neuen Solaranlage ist und für die hier mögliche Steuerbefreiung qualifiziert ist.

Balco Transfer Hub schiebt Strom ins Hausnetz

Wenn man die Elite 400 oder eine andere aktuelle Powerstation von Bluetti mit angeschlossenen Solarpanels verwendet und zudem eine Netzsteckdose in Reichweite hat, gibt es mit dem Balco Transfer Hub nun die Möglichkeit, überschüssigen Strom ins Hausnetz einzuspeisen. Das Zubehör macht die Powerstations zum netzgekoppelten Akku für Balkonkraftwerke.

Hinter dem Ganzen steckt die Idee, die Nutzungsmöglichkeiten der Powerstations zu erweitern. Der Akku lässt sich bei Bedarf vom System trennen und mobil nutzen, wird ansonsten durch den Transfer Hub ans Hausnetz angebunden. Dabei lässt sich das System nicht nur so konfigurieren, dass pauschal ein Leistungsüberschuss abgegeben wird. Die Leistungsabgabe kann auch gezielt nach Bedarf erfolgen, indem man ein Smart Meter oder von Bluetti ebenfalls angebotene intelligente Steckdosen mit dem Transfer Hub koppelt.

Wie und wann die Leistungsabgabe erfolgt, lässt sich detailliert konfigurieren. So kann das System beispielsweise stets eine vordefinierte Notfallreserve halten, die bei Bedarf auch aus dem Netz geladen wird. Alles darüber hinaus wird dann nur durch Solarleistung ergänzt.

Powerstations teils umsatzsteuerbefreit

Der Balco Transfer Hub wird von Bluetti aktuell für 321,08 Euro angeboten. Auch hier und bei allen sonst von Bluetti angebotenen Powerstations gilt, dass berechtigte Käufer zudem von den 19 Prozent Mehrwertsteuer befreit werden. Einen Überblick bietet der derzeit laufende Bluetti Summer Sale.