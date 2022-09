So führt Apple in dem neuen Hilfe-Eintrag #HT213450 („Wenn Sie das Album ‚Duplikate‘ für doppelte Fotos und Videos auf dem iPhone nicht finden können“) an, dass das iPhone für eine erfolgreiche Duplikaterkennung erst einen lokalen Index aller Bilder auf dem iPhone erstellen und diesen dann zusätzlich noch nach Duplikaten durchforsten muss.

Im Standby und am Stromkabel Fotos-App in iOS 16: Duplikaterkennung beschleunigen

Insert

You are going to send email to