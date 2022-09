Aktuell günstig: Belkin Secure Holder und weitere AirTag-Anhänger

Zumindest von den Produktabbildungen her mehr oder weniger baugleich ist die Ainiv AirTag Schutzhülle , preislich lässt der Secure-Holder-Nachbau das Original von Belkin allerdings im Regen stehen. Der aktuelle Einzelpreis von 2,99 Euro lässt vermutlich auch verschmerzen, dass der mitgelieferte Karabinerschlüsselring vermutlich nicht ganz so solide ist, wie der von Belkin verwendete klassische Schlüsselring. Alternativ dazu lässt sich auch ein normaler Schlüsselring oder eine Schlaufe durch die Öse der Kunststoffhalterung ziehen.

Den Belkin Secure Holder haben wir bereits bei seiner Markteinführung im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt . Ein aus zwei Teilen zusammengesetzter Plastikrahmen nimmt den AirTag passgenau und sicher auf, mithilfe eines Schlüsselrings oder einer Schlaufe kann man Apples „Wo ist?“-Zubehör dann beispielsweise am Schlüsselbund oder am Koffer befestigen.

Insert

You are going to send email to