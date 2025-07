SwichBot Lock Pro: Türschloss mit Fingerabdrucksensor zum Bestpreis

Der Anbieter SwitchBot bietet sein mit Matter kompatibles Smarthome-Türschloss SwitchBot Lock Pro über Amazon für kurze Zeit zum bisherigen Bestpreis an. Für das aus dem Türschloss, dem zugehörigen Nummernpad mit Fingerabdrucksensor und dem mit Matter kompatiblen Hub Mini von SwitchBot bestehende „Lock Pro Set“ bezahlt man dort gerade nur 159,99 Euro. Als offizieller Preis für das Paket werden 239,99 Euro angegeben.

Das SwitchBot Lock Pro ist wie die vergleichbaren Geräte von Anbietern wie Aqara oder Nuki eine für europäische Türschlösser optimierte Lösung, bei der ein vorhandener Schließzylinder weiterhin genutzt werden kann. Dies ist vor allem dann ein entscheidender Vorteil, wenn man eine Schließanlage verwendet und weiterhin nur mit einem Schlüssel hantieren will.

Für all diese Schlösser gilt allerdings auch, dass gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen. Zunächst muss es möglich sein, das Schloss von außen zu bedienen, während innen ein Schlüssel in der Tür steckt. Darauf baut nämlich die komplette Funktionsweise dieser Art von Schlossautomationen. Letztendlich wird hier lediglich von innen ein Motor aufgesetzt, der einen in die Tür gesteckten Schlüssel dreht. Denkt also auch daran, dass ihr einen Schlüssel weniger habt, wenn ihr eure Tür mithilfe solcher Schlösser „smart“ macht.

Öffnen per Fingerabdruck ist für uns ein Muss

Eines der besten Features solcher Türschlösser ist für uns die Möglichkeit, die Tür per Fingerabdruck zu öffnen. Wir haben diese Technik bei den Modellen von SwitchBot und Aqara auch über einen längeren Zeitraum hinweg mit absoluter Zuverlässigkeit ausprobiert.

Das Öffnen per Fingerabdruck ist einfacher und schneller als dies per Handy, NFC-Karte oder Nummerncode möglich ist. Wer mehr Geld investieren will, kann sich das neue SwitchBot Lock Ultra als Alternative ansehen. Hier gibt es eine – dann allerdings doppelt so teure – „Vision Combo“, die zusätzlich zum Fingerabdrucksensor ein Modul zur Gesichtserkennung integriert hat.

Aktuelle Preise für Smart-Locks mit Fingerabdrucksensor

Nuki bietet erst seit kurzer Zeit ein Keypad mit integriertem Fingerabdrucksensor an, das grundsätzlich als separates Zubehör erworben werden muss und für sich schon mit knapp 150 Euro zu Buche schlägt.