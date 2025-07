Hilo Blutdruck-App unterstützt jetzt auch neuere iPhones

Die iPhone-App Hilo Blutdruck-Begleiter ist zwar vorrangig dafür konzipiert, mit den Blutdruckmessarmband des Herstellers zu kommunizieren. Die App bietet darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, den Blutdruck mithilfe der rückseitigen Kamera des iPhones zu bestimmen. Diese Funktion wurde mit der jetzt verfügbaren Version 2.4.0 der App ausgebaut und verbessert.

Allem voran steht die Messfunktion mithilfe der iPhone-Kamera jetzt für weitere Varianten des Apple-Telefons zur Verfügung. Noch vor einem Monat war dies lediglich mit den Modellen iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max möglich. Mit dem Update werden nun auch die neueren iPhone-Pro-Modelle unterstützt.

Für die Kompatibilität der iPhone-Modelle ist nicht nur deren Kameraausstattung, sondern auch der Abschluss interner Testreihen des Anbieters Voraussetzung. Daher vergeht bis zur Unterstützung der neueren Modelle stets einige Zeit. Der Messvorgang an sich wurde mit dem aktuellen Update ebenfalls erneut verbessert, was sich insbesondere mit Blick auf dessen Dauer bemerkbar machen sollte.

Kostenloser Leistungsumfang eingeschränkt

Hilo will weiterhin Geld verdienen, dementsprechend sind die iPhone-Messungen und auch die Synchronisierung der Messwerte ohne eine Pro-Mitgliedschaft stark limitiert. Die Anzahl der iPhone-Messungen ist auf maximal drei pro Monat begrenzt und die Übertragung der Messwerte an Apple Health findet ohne Abonnement jeweils nur am ersten Tag eines jeden Monats statt. Bei zahlenden Nutzern findet die Synchronisierung dagegen täglich um Mitternacht statt.

Auch hinsichtlich der Genauigkeit der iPhone-Messungen sollte klar sein, dass diese nicht mit einer professionellen Manschetten-Messung vergleichbar sind. Relativ verlässliche Werte verspricht dagegen das von Hilo angebotene Blutdruck-Armband, das hierfür allerdings auch spätestens alle vier Wochen per Manschettenmessung kalibriert werden muss.