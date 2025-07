iOS 26: Öffentliches Beta-Programm startet wohl heute

Apple ist weiterhin mit der Feinabstimmung der „Liquid Glass“-Effekte für seine kommenden Betriebssysteme beschäftigt. Seit gestern Abend können bei Apple eingetragene Entwickler auf die inzwischen vierten Beta-Versionen von iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 zugreifen.

Die in diesem Zusammenhang bislang ersichtlich gewordenen Änderungen halten sich allerdings auch diesmal in Grenzen. Apple ist weiterhin dabei, das neue Erscheinungsbild seiner Betriebssysteme zu optimieren. Diesmal allerdings wieder in entgegengesetzter Richtung. In der vierten Beta-Version wurde die Transparenz bei übereinanderliegenden Elementen an zahlreichen Stellen wieder etwas erhöht.

Der Ausschnitt oben macht deutlich, mit welchen Problemen sich Apples Design-Team bei der Anpassung der Optik des neuen Betriebssystems konfrontiert sieht. Was Apple bei der initialen Vorstellung der neuen Betriebssysteme im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC gezeigt hat, hat eine eindrucksvolle Präsentation ermöglicht. Um die Systeme für die alltägliche Nutzung tauglich zu machen, muss in diesem Jahr allerdings deutlich mehr im Nachgang optimiert werden, als es in den Jahren zuvor der Fall war. Zumindest, wenn die neuen Betriebssysteme auch Apples Grundideen für ein ansprechendes und zugleich möglichst barrierefrei nutzbares Design entsprechen sollen.

Public Beta voraussichtlich heute Abend

Die jetzt für Entwickler verfügbaren vierten Beta-Versionen von Apples 26er-Betriebssystemen dürften die Versionen sein, die im Rahmen von Apples öffentlichem Beta-Programm für alle interessierten und nicht als Entwickler registrierten Personen bereitgestellt werden.

Wer daran Interesse hat, kommt aller Wahrscheinlichkeit nach schon heute oder spätestens morgen zum Zug. Unsere Wetten laufen auf die Freigabe der ersten öffentlichen Beta-Version am heutigen Abend um 19 Uhr unserer Zeit.

In der vergangenen Woche haben wir bereits darüber berichtet, dass der Start von Apples öffentlichem Beta-Programm in diesem Jahr länger auf sich warten lässt als gewöhnlich. Insider hatten da bereits von einer Freigabe in der ersten Hälfte dieser Woche gesprochen.