Später-Lesen-App Abyss: Version 2.0 plötzlich mit Abo-Modell

Die grundsätzliche Debatte darüber, wie viele Software-Abonnements sich der durchschnittliche iPhone-Anwender leisten kann und welche Anwendungen ihre Nutzer überhaupt um kontinuierliche Zahlungen bitten sollten, lassen wir an dieser Stelle mal außen vor. Das jetzt verfügbare Update der Später-Lesen-App Abyss wollen wir nutzen, um (erneut) auf eine ganz andere Eigenart des App Stores hinzuweisen.

It’s completely free to store unlimited items. If you want to import your current saved items from Pocket, tweak the settings or favorite more than 10 items, theres an IAP. A single purchase unlocks the premium features on every platform 🙏

— Xavi Moll (@xmollv) April 27, 2020