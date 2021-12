Supermarkt-Apps im Test: Netto und Norma ausreichend, Rewe auf Platz 1

Interessierte Endverbraucher können so leider nicht einsehen welche App-Eigenschaften besonders kritisiert wurden, dürfen aber darauf hoffen, dass die verantwortlichen Supermärkte die Verfügbarkeit des Tests zum Anlass nehmen, um bei den eigenen Angeboten nachzubessern was im direkten Vergleich mit der Konkurrenz offensichtlich vernachlässigt wurde.

Insert

You are going to send email to