Gesundheitsdaten als PDF: App-Tipp „Heart Reports“ aktuell kostenlos

In der Heart Reports-Applikation wählt ihr die Datentypen, die euch interessieren, legt ein Zeitfenster fest und konfiguriert Ausgabesprache, grafische Anordnung und angezeigte Zusatz-Informationen. Die so generierten PDF-Dateien können bei Trainings-Auswertungen zur Hand gehen, einen Termin beim Hautarzt unterstützen oder schlicht dazu dienen einen Platz für handschriftliche Ergänzungen zu haben.

Ist dies geschehen, könnt ihr beliebig viele PDF-Dokumente von der App anfertigen lassen. Diese lassen sich über mehrere Voreinstellungen schnell exportieren, können jedoch auch detailliert konfiguriert und so an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

