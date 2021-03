Mit Scan2Clipboar‪d‬ hält der Entwickler Michael Ecke einen schlichten Textscanner für das iPhone bereit. Die App zielt darauf ab, abfotografierten Text schnellstmöglich weiterzuverwenden und hinterlegt den erkannten Text direkt in der Zwischenablage. Von dort aus kann er nicht nur in andere iPhone-Apps eingesetzt werden, sondern steht dank der Apple-Funktion „allgemeine Zwischenablage“ gleich auch auf anderen Apple-Geräten zur Verfügung

Die Texterkennung. läuft bei Scan2Clipboar‪d direkt auf dem iPhone ab. Ihr fotografiert den zu erfassenden Text, und die Anwendung nutzt anschließend Apples „VisionKit“-Technologie für die lokale Verarbeitung.

Scan2Clipboar‪d ist kostenlos. Als einzige Einschränkung wird der von der App in die Zwischenablage kopierte Text von zwei Texthinweisen auf die App eingerahmt. Wer dies entfernen oder sich ohnehin beim Entwickler für die Anwendung bedanken will, kann die Vollversion für 1,09 Euro per In-App-Kauf aktivieren.

Mehr zur Apple-Funktion „Allgemeine Zwischenablage“ könnt ihr hier nachlesen. Neben Text lassen sich darüber auch Bilder, Fotos und Videos zwischen Apple-Geräten austauschen. Vorausgesetzt wird dafür iOS 10 und mindestens ein iPhone 5.