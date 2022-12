Streit um SWR-App „Newszone“: Verleger und ARD treffen sich

Auf der heutigen SWR-Tagung wurde nun bekannt, dass sich Verleger und ARD bereits in der kommenden Woche im Rahmen eines Schlichtungsgespräches treffen werden, um gemeinsam über den Fortbestand des Newszone-Angebotes zu verhandeln. Der jetzige SWR-Intendant Kai Gniffke, der im kommenden Jahr den ARD-Vorsitz übernehmen wird, hat angegeben persönlich an dem Treffen teilnehmen zu wollen.

In einer Stellungnahme erklärte der SWR nach dem Urteil, dass man am Konzept der Newszone-App für eine junge Zielgruppe festhalten werde und bietet deren Inhalte auf der Webseite dasding.de/newszone noch immer in vollem Umfang an.

