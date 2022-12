Wie TikTok: Amazon startet Social-Shopping-Feed „Inspire“

Der Online-Händler Amazon will Anwender zukünftig nicht nur mit der Auswahl an vorgehaltenen Produkten, schnellen Lieferzeiten und konkurrenzfähigen Preisen locken, sondern setzt auf virale Videos, Netzwerk-Effekte und Influencer, die sich schon bald in einem Social-Shopping-Feed innerhalb der offiziellen Amazon-App zeigen sollen.

Personalisiertes Video-Feed

Nach Angaben des Wall Street Journals schaltet der Online-Händler die neuen Funktion, die sich funktional an dem erfolgreichen Kurzvideodienst TikTok aus China orientieren soll, aktuell für ausgewählte Nutzerkonten in den Vereinigten Staaten frei und plant in den kommenden Monaten zuerst den amerikanischen Markt mit der neuen Funktion zu erschließen.

Statt wie bislang in Kategorien zu stöbern sollen Amazon-Kunden von der mobilen App des Händlers mit einem personalisierten Feed aus Videos und Fotos empfangen werden, das zu Spontankäufen gezeigter Produkte und Bekleidungsartikel führen soll.

Schon bald mit eigenen Inhalten?

Das Social-Shopping-Feed trägt den Arbeitstitel „Inspire“ und wird in einem ersten Schritt lediglich dazu dienen Shopping-Anreize zu vermitteln. Langfristig könnte Amazon jedoch zusätzliche soziale Funktionen wie Trending-Videos, das Teilen von Inhalte und das Teilen eigener Aufnahmen ermöglichen.

In seiner aktuellen Form lässt „Inspire“ das setzen von Likes zu, das Hinzufügen der Dargestellten Produkte in den eigenen Warenkorb und zeigt auf Wunsch weiterführende Informationen zu den Dargestellten Produkten an. Innerhalb der Amazon-App ist das Social-Shopping-Feed prominent mit einem eigenen Symbol (eine Glühbirne) in der Tabbar am unteren Bildschirmrand platziert.

Es ist davon auszugehen, dass Amazon langfristig auch Influencer rekrutieren wird, um Videos für das Inspire-Feed zu erstellen. Schon jetzt betreibt der Online-Händer zahlreiche Partnerschaften mit Online-Influencern vor allem aus den Bereichen Mode und Kosmetik.