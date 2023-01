Halbjahres-Deal zu "The Last of Us" Streaming-Dienst WOW: Bild-in-Bild für „The Last of Us“

Artikel auf Facebook teilen. Artikel auf Twitter teilen. Seit dem vergangenen Sommer ist der neue Streaming-Dienst WOW des Pay-TV-Senders SKY in Deutschland verfügbar. Jetzt, ein halbes Jahr später, hat der Nachfolger des so genannten SKY Tickets endlich eine Bild-in-Bild-Option nachgerüstet. Das mit der jetzt in Apples App Store verfügbaren Version 35.0.1 nachgerüstete Feature erlaubt es von der WOW-Applikation zu einer anderen Anwendung zu wechseln, ohne dass dabei der laufende Stream abbricht. Stattdessen wird das aktive Video in ein bewegliches Bild-in-Bild-Fenster ausgelagert, das sich in unterschiedlichen Größen anzeigen und vorübergehend auch ganz aus dem Bild wischen lässt – ifun.de berichtet. Neben dem neuen Bild-in-Bild-Modus will die SKY-Tochter mit dem Update die Streaming-Performance ihrer für iPhone und iPad optimierten Applikation spürbar verbessert haben. Halbjahres-Deal zu „The Last of Us“ Der Streaming-Anbieter, der unter anderem die vom US-Sender HBO produzierte Spiele-Adaption „The Last of Us“ für deutsche Anwender ausstrahlt, bietet zum Auftakt der neuen Show aktuell ein Sonderangebot für Neukunden. Diese erhalten über diese Aktionsseite den halbjährigen Zugriff auf WOW aktuell zum Monatspreis von 7,99 Euro statt den üblichen 9,98 Euro. Nach dem ersten halben Jahr wird dann der reguläre Monatspreis fällig, allerdings lässt sich WOW jederzeit mit Monatsfrist kündigen. Monatliche Kündbarkeit kostet extra WOW unterscheidet seinerseits zwischen drei unterschiedlichen Zugangsarten: WOW Serien ab 7,99 Euro pro Monat. WOW Filme & Serien ab 9,98 Euro pro Monat und WOW Livesport ab 24,99 Euro pro Monat. Die Preise beziehen sich dabei alle auf Laufzeiten von 6 Monaten bzw. 12 im Fall von WOW Livesport. Wer die Möglichkeit zu monatlichen Kündigung haben möchte zahlt 9,99 Euro für WOW Serien, 14,98 Euro für WOW Filme & Serien und 29,99 Euro für WOW Livesport. Laden im App Store ‎WOW

Entwickler: Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG Preis: Kostenlos

Laden