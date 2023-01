Strava mit 3D-Karten und Garmin Venu bald mit EKG

Die neue App ist demnach in der Lage, den Herzrhythmus aufzuzeichnen und beispielsweise auf Anzeichen von Vorhofflimmern zu überwachen. In der deutschen Übersicht zu den Gesundheitsfunktionen der Garmin-Uhren fehlt dieser Punkt bislang noch.

Besitzer der Garmin-Sportuhr Venu 2 Plus dürfen derweil darauf hoffen, dass sie bald auch auf eine EKG-Funktion für ihre Uhr zugreifen dürfen. Das Unternehmen hat jetzt in den USA eine entsprechende Zulassung erhalten und die Leistungsbeschreibung auf der dortigen Produktseite bereits erweitert .

Die Macher der Fitness-App Strava kündigen mit ihrem Update auf Version 291 eine Aktualisierung der integrierten Basiskarte an. Anwender hätten damit verbunden den Vorteil, dass die Ansicht der Routen, Startpunkte, Trail-Netze und anderer Kartenelemente fortan noch besser und präziser sei, als bislang schon. Doch damit nicht genug, künftig dürfte sich in Sachen Kartendarstellung noch einiges mehr bei Strava tun.

