Apple Trade-in zahlt deutlich weniger für gebrauchte iPhone-Modelle

Apple hat seine Trade-in-Preise einmal mehr angepasst. Die von Apple für die Rücknahme von iPhone-Modellen bezahlten Preise wurden teils deutlich reduziert. Bei der Rückgabe von Macs bekommt man dagegen zumindest teilweise ein wenig mehr.

Das Apple-Blog MacRumors macht auf die aktuellen Anpassungen in den USA aufmerksam und auch in Deutschland haben sich die von Apple bezahlten Trade-in-Preise wieder verändert. Die letzte Korrektur in diesem Bereich haben wir im November verzeichnet. Apple hatte damals schon die Ankaufpreise für das iPhone und die Apple Watch gesenkt. In beiden Kategorien gibt es nach der neuen Preisstaffelung nun noch weniger Geld für die alten Geräte.

iPhone 13 Pro Max jetzt 80 Euro weniger

Apples neue Ankaufpreise für das iPhone fallen auch hierzulande nennenswert niedriger aus, als noch vor drei Monaten. Für das iPhone 13 Pro Max gibt es nun beispielsweise nur noch 650 Euro statt zuvor 730 Euro und der Eintauschpreis für das iPhone 12 Pro Max wurde von 540 Euro auf 455 Euro gesenkt. Generalüberholt – allerdings dann auch mit neuem Gehäuse und neuem Akku ausgestattet – gibt es das iPhone 13 Pro Max bei Apple ab 1.159 Euro.

Die Trade-in-Preise von Apple werden in regelmäßigen Abständen an die Marktsituation angeglichen und können unter anderem vom Alter der Geräte abhängig ebenso steigen.

Auch Apple Watch und Mac angepasst

Bei der Apple Watch sind die Abzüge aktuell einigermaßen verhalten ausgefallen, so gibt es jetzt beispielsweise nur noch 175 Euro statt 180 Euro für die Apple Watch Series 7 und 120 Euro statt 130 Euro für die Apple Watch Series 6.

Bei den Macs bezahlt Apple etwa für das MacBook Pro aktuell bis zu 740 Euro, für einen Mac mini ungeachtet seiner Ausstattung und seines Alters jedoch lediglich bis zu 265 Euro. Zumindest bei Letzterem dürfte der Verkauf auf dem freien Markt wenngleich etwas anstrengender, so doch deutlich attraktiver sein.

Eine Übersicht der aktuell von Apple im Rahmen seines Trade-in-Programms bezahlten Maximalpreise für die einzelnen Gerätekategorien findet ihr hier. Erst dieser Tage machte die Meldung die Runde, dass die in diesem Rahmen von Apple bezahlten Ankaufspreise teils in keiner Relation zu den Neupreisen der Geräte stehen. Zudem will Apple ältere oder beschädigte Geräte zum Teil gar nicht erst haben, sondern schickt deren Besitzer direkt auf den Recyclinghof.