Jetzt vorbestellbar: „Total War – EMPIRE“ erscheint am 21. November

Der Herbst bringt gute Nachrichten für Fans der Total-War-Serie mit sich: „Total War – EMPIRE“, das Strategiespiel aus der bekannten PC-Reihe, wird Ende des kommenden Monats auch auf mobilen Geräten verfügbar sein.

Darüber informiert der Publisher Feral Interactive. Die iOS-Version von „Total War – EMPIRE“ verspricht eine vollständige Anpassung des komplexen Spiels an Touchscreens und soll am 21. November zum Einmalkauf im App Store bereitstehen. Vorbestellungen können bereits abgegeben werden.

Download ab 21. November

In „Total War – EMPIRE“ übernehmen Spieler die Kontrolle über eine von elf Fraktionen und führen diese zur militärischen und wirtschaftlichen Vorherrschaft im 18. Jahrhundert. Neben traditionellen Schlachten auf dem Land legen die Entwickler besonderes Augenmerk auf die authentische Nachbildung von Seeschlachten. Damit sollen die typischen Echtzeitkämpfe und die rundenbasierte Strategie der Total-War-Serie auch auf dem Wasser unterwegs erlebbar werden.

Für Touchscreen-Steuerung optimiert

Technisch ist die mobile Version für iPhones ab dem iPhone XR und auf iPads ab dem iPad Mini der fünften Generation optimiert. Zudem werden alle neueren Geräte unterstützt, wobei die Entwickler mindestens 12 GB freien Speicherplatz empfehlen. Nutzer wird der Einsatz von iOS 17 empfohlen, um von weiteren Leistungsverbesserungen zu profitieren. Die Steuerung wurde komplett überarbeitet, wer auf iPadOS zockt, kann auch Maus und Tastatur verwenden.

Der Funktionsumfang orientiert sich eng an der Desktop-Version, wobei spezielle Anpassungen an die mobile Bedienung vorgenommen wurden. Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche sollen Verbesserungen in Grafik und Spielmechanik den hohen Ansprüchen der Total-War-Reihe gerecht werden und auch mobilen Spielern ein umfassendes Spielerlebnis bieten.

Die Mobilausgabe von „Total War – EMPIRE“ wird 15,99 Euro kosten und ist damit, wenn die App die Versprechen der Macher hält, geradezu ein Schnäppchen für Strategie-Fans, die den Detailreichtum der Serie schätzen und auch unterwegs darauf zugreifen möchten.