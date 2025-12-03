Spotify Wrapped 2025 ist da: Jahresrückblick mit neuen Funktionen

Mit einem Tag Abstand zu Apple Music und Amazon Music hat auch Spotify heute seinen Jahresrückblick 2025 veröffentlicht. Die Rückschau bietet Abonnenten unter der Überschrift „Wrapped 2025“ erneut eine personalisierte Übersicht über ihr vergangenes Audiojahr.

Der Rückblick steht ausschließlich in der Spotify-App bereit und wurde technisch ausgebaut. Neben bekannten Elementen wie den meistgehörten Künstlern und Lieblingssongs gibt es neue Kategorien wie das musikalische Alter oder eine interaktive „Wrapped Party“. Die erweiterten Funktionen sollen helfen, Hörgewohnheiten noch genauer zu erfassen und visuell aufzubereiten.

Internationale Trends und nationale Besonderheiten

Weltweit setzt sich „Bad Bunny“ als meistgestreamter Künstler durch. Sein Album „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ liegt ebenfalls an der Spitze, was den Einfluss lateinamerikanischer Musikstile bestätigt. Der erfolgreichste Song „Die With A Smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars zeigt, dass internationale Kooperationen weiterhin eine große Rolle spielen. Bei Podcasts bleibt „The Joe Rogan Experience“ vorne, während im Hörbuchbereich die Fantasy-Reihe von Rebecca Yarros dominiert.

In Deutschland ergibt sich ein anderes Bild. Hier führt „Taylor Swift“ die Liste der Top-Künstler an. Rapper „Pashanim“ und die Band „Linkin Park“ folgen. Beim meistgehörten Song steht „tau mich auf“ von Zartmann an erster Stelle und verweist auf eine starke Nachfrage nach deutschsprachigem Indie Pop. Das beliebteste Album stammt von Jazeek und liefert R&B in deutscher Sprache. Die Podcast-Charts werden erneut von Gemischtes Hack angeführt. Auch bei Hörbüchern liegt das Fantasy-Genre deutlich vorne, angeführt von Fourth Wing – Flammengeküsst.

Entwicklungen im Hörverhalten

Lateinamerikanische Musik gewinnt international weiter an Reichweite. Gleichzeitig zeigt der Erfolg des Soundtracks KPop Demon Hunters, wie stark Inhalte aus Film und Streamingdiensten auf Musikplattformen nachwirken. Deutsche Charts spiegeln zudem wider, dass lokale Künstlerinnen und Künstler neben internationalen Stars bestehen können.

Die neuen Funktionen innerhalb von Wrapped sollen diese Entwicklungen künftig noch präziser darstellen und machen den Jahresrückblick auch zu einem Trend-Barometer.

Laden im App Store Spotify Musik und Podcasts

Entwickler: Spotify Preis: Kostenlos

Laden

Top-Songs weltweit auf Spotify:

Top-Alben weltweit auf Spotify: