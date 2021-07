Strafzinsen und mehr: Bankgebühren lassen sich zurückfordern

Was hier zusammenkommen könnte erklärt die Verbraucherzentrale in einem nachvollziehbaren Beispiel:

Aus Verbraucher-Perspektive ein gutes Urteil also. Um von diesem zu profitieren müssen betroffene Kunden allerdings aktiv werden. Darauf hat jetzt die Verbraucherzentrale hingewiesen und bietet auf ihrem Online-Portal jetzt einen interaktiven Musterbrief an, der betroffenen Bankkunden bei der Formulierung entsprechender Rückforderungen unter die Arme greift.

Damals ging es um AGB-Klauseln bei der Postbank, allerdings nutzten auch viele andere Geldinstitute die „stillschweigende Zustimmung“ in den vergangenen Jahren dafür aus, teils umfangreiche Änderungen an Leistungen und Preisen vorzunehmen, die zu Vertragsabschluss noch ganz anders gestaltet waren.

Insert

You are going to send email to