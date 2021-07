Microsoft Edge: Insider-Downloads für iOS-Nutzer

Was bei Apple schlicht als Beta-Programm bezeichnet wird, fasst Microsoft unter der Überschrift Insider-Programm zusammen, meint aber das gleiche. Auch über Microsofts Insider-Programm werden Vorabversionen von Betriebssystemen, Browsern und Anwendungen verteilt und gewähren den frühen Zugriff auf Funktionen, die sich noch in der Gestaltungsphase befinden.

We have some exciting news to share! We now have all Insider channels available for our Android and iOS mobile Insiders. iOS Insiders: You can install either our Dev or Beta channel, directly from the TestFlight program.

Dev- https://t.co/QPLp2bKccy

Beta- https://t.co/rOyWdZBTFt

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) June 30, 2021