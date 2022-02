Kritiker sehen im Vorgehen der brandenburgischen Strafverfolger nicht nur einen Vertrauensbruch, sondern stellen damit verbunden auch die Glaubwürdigkeit des Staates in Frage. In einer bundesweiten Umfrage von rbb24 sprach sich die deutliche Mehrheit der Justizbehörden der einzelnen Bundesländer gegen eine solche Verwendung der Daten aus. Einzig Bremen und Rheinland-Pfalz würden die Rechtsauffassung von Brandenburg teilen. Die Berliner Senatsverwaltung habe mitgeteilt, dass es derartige Fälle bislang nicht gegeben habe und deshalb das Thema nicht relevant sei.

Der Fraktionsvorsitzende von BVB/Freie Wähler im brandenburgischen Landtag zeigt sich angesichts dieser Information empört und merkt an, dass darüber weder der Rechts- noch der Innenausschuss informiert worden seien. Deutlichere Worte findet diesbezüglich das Bundesjustizministerium, in einer Stellungnahme lässt die Regierungsbehörde unmissverständlich wissen, dass der Zugriff auf Daten der Luca-App zu Zwecken der Strafverfolgung nicht nur gegen ausdrückliche Bestimmungen des Bundesrechts, sondern gegebenen Falls auch das Landesrecht verstoße.

"In Abstimmung mit Generalstaatsanwalt" Strafverfolgung mit Luca-Daten in Brandenburg längst möglich

Insert

You are going to send email to